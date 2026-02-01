Rosa López defiende a David Bisbal tras la polémica con Vega

Han pasado más de dos décadas del estreno de 'Operación Triunfo' y aquel primer grupo de cantantes formado por David Bisbal, Chenoa, Rosa López y David Bustamante, entre otros, sigue dando que hablar. Y casi siempre en forma de polémica. La última ha llegado de la mano de otra extriunfita de una edición posterior, la cantante Vega, que hace unos días explicaba cómo su relación laboral con David Bisbal terminó al convertirse "en alguien incómoda en su repertorio". Al parecer, Vega fue compositora de varios temas que dieron forma a algunos de los álbumes del almeriense, entre ellos 'Culpable' del disco 'Tú y yo' o 'Sabrás' de 'En tus planes', hasta que dejaron de contar con ella. Fin de una era y también de una amistad.

Rosa López, ganadora de aquella primera edición que revolucionó los talent y gran amiga del artista, no ha dejado pasar la ocasión de defenderle: "David es de lo mejorcito que ha entrado en barriga, es el ganador de verdad, de corazón". A sabiendas del funcionamiento de la industria musical, la cantante ha aclarado que "muchas veces nuestras situaciones de vida no las controlamos nosotros y más en aquellos tiempos".

Lo tiene claro 'Rosa de España', Bisbal "es un artista como la pata de una vaca" pero a Vega no la deja atrás y a ella la eleva a la misma categoría: "Es una artista también, una artistaza".