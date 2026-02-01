Pedro Sánchez da la enhorabuena a Alcaraz, "un ejemplo de esfuerzo, superación y coraje"

El hito que marca la consagración internacional de Carlos Alcaraz es comparable al de grandes figuras históricas del tenis. Según publicó Europa Press, con apenas 22 años y 272 días, Alcaraz se convirtió en el jugador más joven dentro de la Era Abierta en conquistar los cuatro torneos grandes del tenis mundial, logro que antes solo habían alcanzado leyendas como Fred Perry, Donald Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Esta victoria en el Abierto de Australia no solo añade el séptimo título de ‘Grand Slam’ a su trayectoria, sino que también le permite sumarse a un círculo reducido de tenistas que han conseguido ganar al menos una vez cada uno de los torneos mayores del circuito: Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, transmitió públicamente su felicitación a través de su cuenta oficial en la red social X. Según detalló Europa Press, Sánchez describió al tenista murciano como “un ejemplo de esfuerzo, superación y coraje” y afirmó que el logro del deportista “nos hace vibrar con su tenis” y llena “de orgullo” a los españoles. Las palabras del mandatario subrayaron la relevancia de la victoria no solo en el ámbito deportivo, sino también como fuente de inspiración para el país.

El desempeño de Alcaraz en la final del Abierto de Australia ante Novak Djokovic, que se disputó el domingo, fue decisivo para alcanzar este récord. El español superó al serbio con un marcador de 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, consiguiendo así su primer título en Melbourne. Tal como informó Europa Press, este encuentro fue esencial para que Alcaraz completara el denominado ‘Career Grand Slam’, reservado a quienes triunfan en los cuatro torneos de mayor prestigio del tenis.

Hasta el 2025, el palmarés individual de Alcaraz cuenta con dos títulos en Roland Garros (2024 y 2025), dos en Wimbledon (2023 y 2024) y dos en el US Open (2022 y 2025), a los que se suma ahora el Abierto de Australia. Europa Press señaló que, con estos resultados, el deportista de El Palmar igualó una estadística que hasta la fecha solo ostentaban figuras de la talla de Agassi, Federer, Nadal y Djokovic, todos ellos conocidos por haber dominado las diferentes superficies y exigencias de los grandes eventos tenísticos.

La victoria adquiere especial significado si se considera que Rafa Nadal, quien ostentaba hasta ahora el récord español de precocidad en la conquista de los cuatro grandes, alcanzó la misma gesta en el US Open de 2010, con 24 años y 102 días. Alcaraz rompe así ese registro y se convierte en el segundo español, tras Nadal, en obtener el trofeo del Abierto de Australia. El medio Europa Press consignó que el tenista mallorquín logró triunfos en Melbourne en dos ocasiones, los años 2009 y 2022.

La relevancia de este logro repercute también a nivel internacional, ya que permite que España cuente con dos deportistas inscritos en la exclusiva lista de campeones de Grand Slam en las cuatro superficies principales del tenis profesional. Europa Press alude a la trayectoria de Alcaraz como un reflejo de trabajo constante y evolución técnica dentro del circuito ATP, sumando un nuevo capítulo a la historia del tenis español.

La opinión de Pedro Sánchez, publicada en la red social X y recogida por Europa Press, destaca la dimensión social del triunfo. El mensaje del presidente resalta el impacto positivo del ejemplo de Alcaraz para las nuevas generaciones, subrayando el “orgullo” que representa para el país. La presencia de celebraciones y manifestaciones de apoyo por parte de autoridades y aficionados muestra la resonancia que tienen este tipo de éxitos deportivos más allá de los límites del ámbito competitivo.

El duelo frente a Djokovic en la final australiana confirmó la capacidad de Alcaraz para competir y vencer a los nombres más destacados de la actual escena internacional. Según reportó Europa Press, la victoria ante el serbio refuerza la imagen del joven español como un protagonista central en esta etapa del tenis y abre la posibilidad de que nuevas generaciones de jugadores se inspiren en su ejemplo para intentar alcanzar logros similares.

Tanto los datos estadísticos como las expresiones recogidas por el medio muestran la doble dimensión del triunfo: por un lado, el registro deportivo, que coloca a Alcaraz a la par de los grandes campeones de la historia; por otro, el reconocimiento institucional y social que respaldan su figura como referente y motor de satisfacción para la sociedad española. El joven murciano, al alcanzar este nuevo hito, queda inscrito en la memoria del deporte como el primer representante nacional en lograr el ‘Career Grand Slam’ antes de los 23 años y como una de las figuras más prometedoras del circuito internacional.