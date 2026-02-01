Países árabes y musulmanes condenan las constantes violaciones del alto el fuego cometidas por Israel en Gaza

Los ministros de Exteriores de ocho países árabes y musulmanes, así como la Organización para la Cooperación Islámica, han condenado este domingo las "constantes" violaciones del alto el fuego en Gaza que Israel lleva cometiendo desde su acuerdo en octubre del año pasado.

A la espera del balance de hoy, el Ministerio de Salud de Gaza, bajo el control del movimiento islamista Hamás, estima que 509 palestinos han muerto y 1.405 han resultado heridos en ataques israelíes desde entonces. De hecho, Israel ha aumentado el ritmo de sus ataques en los últimos días. El sábado murieron más de 30 palestinos, entre ellos una familia entera.

Israel justifica estos ataques diciendo que iban dirigidos contra "terroristas" de las milicias de Hamás y Yihad Islámica o contra "amenazas" de personas que estaban intentando atravesar la "línea amarilla" que delimita su cerco actual dentro de la Franja.

En medio de esta situación, los ministros de Exteriores de Pakistán, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Turquía, Indonesia y Qatar denuncian que los ataques israelíes están provocando una escalada de tensión y "debilitando de los esfuerzos para consolidar la calma y restablecer la estabilidad".

Los países recuerdan que "las partes regionales e internacionales trabajan conjuntamente para avanzar en la segunda fase del plan de paz del presidente Donald Trump y para implementar la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

"Estas reiteradas violaciones constituyen una amenaza directa al proceso político y obstaculizan los esfuerzos en curso para crear las condiciones adecuadas para la transición a una fase más estable en la Franja de Gaza, tanto en términos de seguridad como de condiciones humanitarias", añaden.

Por último, instan a todas las partes a que "asuman plenamente sus responsabilidades durante este período crítico" y a que ejerzan la máxima moderación para "preservar y mantener el alto el fuego", mientras se promueve "una paz justa y duradera basada en el derecho palestino a la autodeterminación".

La Organización para la Cooperación Islámica se ha expresado en términos todavía más duros en su condena contra las "continuas y horrendas masacres cometidas por la ocupación israelí contra civiles inocentes y personas desplazadas en la Franja de Gaza" y acusa a Israel de perpetrar un "intento de socavar los esfuerzos internacionales para estabilizar la tregua y aplicar la segunda fase del acuerdo".

La organización también responsabiliza "plenamente" a Israel, como potencia ocupante, de las repercusiones del "atroz crimen" del sábado e insta a la comunidad internacional, en especial al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, "a asumir su responsabilidad de obligar a Israel a respetar plenamente sus compromisos e implementar las disposiciones de la segunda fase" del acuerdo de alto el fuego.