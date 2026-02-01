Mathieu van der Poel conquista su octavo título mundial de ciclocross

Antes de que se tomara cualquier decisión sobre su futuro en el ciclocross, Mathieu van der Poel marcó un nuevo registro histórico al sumar este domingo su octavo título mundial en la disciplina. Según informó la prensa internacional y detalló el medio que cubrió el evento en Hulst (Países Bajos), el ciclista neerlandés completó la prueba con un tiempo de 1:00:25, superando con 35 segundos de diferencia a su compatriota Tibor del Grosso, mientras que el belga Thibau Nys finalizó en la tercera posición, 46 segundos después del ganador. De este modo, Van der Poel establece un nuevo récord en el ciclocross al lograr más campeonatos mundiales que cualquier otro corredor en la historia.

Tal como publicó la fuente original, la cita celebrada en Hulst permitió a Van der Poel, de 31 años, culminar una temporada en la que aseguró una victoria indiscutida, además de romper el empate que mantenía hasta el momento por el mayor número de títulos en esta especialidad. El ciclista neerlandés superó el registro del belga Erik de Valeminch, quien ostentaba siete campeonatos. Tras finalizar la prueba, Van der Poel expresó: “Es simplemente algo especial. Cuando empecé a montar en bicicleta, quería ser campeón del mundo una vez. Ahora tengo el mayor número de títulos de la historia. Es increíble”, sentencia que fue recogida y traducida fielmente por el medio.

La carrera contó con una ausencia relevante: Wout van Aert, uno de los principales rivales de Van der Poel y favorito para luchar por el título, no pudo participar tras sufrir una lesión que lo obligó a retirarse del campeonato mundial, según consignó la fuente citada. En el podio, el dominio neerlandés se hizo notar con la medalla de plata para Del Grosso, mientras que Nys aseguró un nuevo metal para Bélgica.

Mientras Van der Poel celebraba su récord, el español Felipe Orts logró entrar en el top ten. Orts, representante de España, terminó séptimo al cruzar la meta a 1 minuto y 4 segundos del nuevo campeón del mundo. El medio indicó que Orts se posicionó como el mejor clasificado entre los corredores hispanohablantes que participaron en la competencia.

Antes del evento, habían surgido especulaciones sobre la posibilidad de que esta carrera fuera la última aparición de Van der Poel en torneos de ciclocross, a raíz de comentarios y publicaciones especializadas previas a la prueba de Hulst. No obstante, tras culminar la competencia, el propio Van der Poel aclaró que no ha tomado una decisión sobre si continuará o pondrá fin a su trayectoria en la modalidad. Según declaró el ciclista y recogió el medio, no anunciará ninguna resolución de inmediato tras el mundial.

El recorrido en Hulst, caracterizado por su exigencia y variedad técnica, fue escenario del consagratorio logro de Van der Poel. La diferencia que logró respecto al segundo y tercer puesto resalta el nivel de control y condición física exhibidos en la carrera. De acuerdo con la fuente, la ventaja de 35 y 46 segundos sobre sus más próximos perseguidores marca una de las distancias más amplias registradas en los últimos años en este tipo de competencias.

Con este octavo triunfo mundial, Van der Poel refuerza su estatus como uno de los máximos exponentes en la historia del ciclocross y vuelve a reescribir el palmarés de esta especialidad. Distintas publicaciones coinciden en que su desempeño en Hulst confirma la solidez que lo ha caracterizado en temporadas previas y lo coloca en una posición de referencia a nivel internacional.

El seguimiento al resultado de Felipe Orts evidencia el interés en la actuación española dentro de un torneo históricamente dominado por neerlandeses y belgas. El séptimo puesto de Orts es uno de los más destacados para un representante español en la disciplina, reafirmando la competitividad de su rendimiento frente a corredores provenientes de países con mayor tradición en el ciclocross.

Según publicó el medio de referencia, el desarrollo de la prueba y la consagración de Van der Poel reactivaron el debate sobre su futuro profesional. Las próximas semanas podrían definir sus próximos pasos, aunque el propio protagonista ha pedido tiempo para valorar sus opciones después de alcanzar un registro sin precedentes en la historia del ciclocross.