Kira Miró se derrite hablando de Salva Reina: "Es bonito compartir cualquier cosa con mi pareja"

Aunque los comienzos fueron discretos para Kira Miró y Salva Reina, lo cierto es que no hicieron más que confirmar su historia de amor para que llevaran su relación con total naturalidad, hasta el punto de dedicarse premios tan importantes como un Goya, besarse en las alfombras rojas y hablar de sus secretos de pareja en programas de máxima audiencia.

Han sido ya varias las veces en las que la canaria y el malagueño han paseado su amor por distintos festivales de cine de la geografía española, pero este sábado en la gala de entrega de los Premios Carmen, otorgados por la Academia de Cine de Andalucía, Salva ha causado baja, al menos físicamente. Porque Kira Miró está enamoradísima y no lo puede disimular: "Estamos muy bien, muy bien", confesaba con una gran sonrisa. Tanto, que a pocas semanas de San Valentín, la actriz ha confesado que no harán nada especial: "Celebramos cada día".

Porque si Kira Miró le pone a Salva Reina "un 10, matrícula de honor" como actor, como novio le pone "más". Sólo hay que echar la vista atrás al discurso del andaluz al recoger su cabezón por su interpretación en 'EL 47': "Kira, te amo. Gracias a la vida por aquella ola, por tu mirada, por tu mano siempre, por estar siempre, por elegirme, ojalá despertar todas las mañanas contigo. Te quiero muchísimo, mi amor".

