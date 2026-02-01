Agencias

El Gobierno portugués aprueba 2.500 millones en ayudas para afectados por la tormenta 'Kristin'

El primer ministro Luís Montenegro detalló que el paquete de ayuda incluye fondos para reparar infraestructuras, apoyar gobiernos locales y recuperar patrimonio, mientras se prorrogan medidas extraordinarias ante alertas por nuevas lluvias y miles siguen sin electricidad

El plan de ayudas aprobado por el Gobierno portugués incluye, según detalló el primer ministro Luís Montenegro en rueda de prensa, medidas para la ciudadanía como la facultad de solicitar hasta 10.000 euros para la reconstrucción de viviendas y reparación de daños en agricultura y bosques, así como una moratoria fiscal que se extenderá hasta el 31 de marzo. Estas iniciativas buscan atender de forma inmediata a quienes han sufrido el impacto de la tormenta ‘Kristin’, que ha dejado a miles sin suministro eléctrico y ha causado graves daños en varias regiones del país.

De acuerdo con lo publicado por distintos medios y según la información del propio Montenegro tras la reunión del Consejo de Ministros, se destinarán en total 2.500 millones de euros para responder a las consecuencias de la tormenta. El desglose del paquete prevé que hasta 400 millones sean incluidos en los Presupuestos Generales del Estado para labores urgentes de restauración de infraestructuras, haciendo énfasis en la red ferroviaria y las carreteras afectadas. El medio agregó que otros 200 millones han sido asignados a las Comisiones de Coordinación y Desarrollo Regional, responsables de acciones de recuperación en instituciones locales, lo que abarca, entre otras áreas, la reparación de escuelas e instalaciones públicas.

El conjunto de ayudas contempla también 20 millones de euros para la restauración urgente de patrimonio cultural dañado por las inclemencias. Además, el Gobierno ha señalado que se acelerarán las peritaciones necesarias para los seguros, facilitando el acceso de los damnificados a indemnizaciones y recursos económicos, según reportó la fuente oficial.

Montenegro informó por otro lado una extensión de la declaración de situación de calamidad hasta el 8 de febrero, lo que mantiene vigentes las áreas de coordinación operativa y los mecanismos que permiten gestionar con agilidad ante nuevas adversidades climatológicas. “Se mantienen en vigor todas las áreas de coordinación operativa y las medidas para agilizar procedimientos ante situaciones de adversidad climática como la que aún tenemos”, sostuvo el jefe de Gobierno, citado por la fuente oficial.

En el panorama actual, la tormenta ‘Kristin’ ha dejado a aproximadamente 167.000 clientes sin suministro eléctrico según los últimos datos disponibles a las 12.00 horas del domingo, de los cuales cerca de 50.000 pertenecen al municipio de Leiria. Desde el pasado miércoles, la emergencia ha provocado ocho fallecimientos en las regiones de Leiria, Coimbra y Lisboa, de acuerdo al balance oficial.

Durante su comparecencia, el primer ministro recomendó a la ciudadanía atender estrictamente las instrucciones de las autoridades “en particular las de Protección Civil”, anticipando, además, que nuevas precipitaciones podrían derivar en otras inundaciones.

La respuesta de la oposición no se hizo esperar. El candidato presidencial António José Seguro manifestó respaldar los anuncios porque “van en la dirección correcta”, siempre que las ayudas lleguen con rapidez a quienes las necesitan. Seguro, sin embargo, advirtió sobre el posible obstáculo de la burocracia, que podría demorar la reconstrucción o la vuelta a la normalidad de las familias, empresas y ciudadanos afectados, informaron los medios lusos. También propuso activar el Fondo de Solidaridad Europeo como recurso adicional para fortalecer la respuesta nacional.

Desde el Partido Socialista, el presidente Carlos César calificó algunas de las medidas como “positivas, pero insuficientes”, subrayando que el partido presentará su propia propuesta el martes siguiente. La formación política señaló además que determinados instrumentos anunciados por el Ejecutivo resultan “recurrentes y repetitivos”, según reportó la fuente original.

Por su parte, el líder de Chega, el partido de extrema derecha, André Ventura, ha criticado el plan gubernamental. Consideró que constituye “una vergüenza” y representa un “completo fracaso” por, según él, continuar endeudando a quienes no pueden acceder fácilmente a préstamos. Ventura también afirmó, citado por medios portuguese, que la población necesita asistencia de inmediato y no “inspecciones”.

Desde la irrupción de la tormenta ‘Kristin’ a mediados de semana, las autoridades portuguesas han debido enfrentar un escenario de emergencia caracterizado por la pérdida de vidas humanas, las afectaciones al suministro energético y prolongados episodios de lluvias y crecidas, obligando a la adopción de medidas extraordinarias para contener y reducir los daños, de acuerdo con los datos difundidos por funcionarios estatales y referidos por la prensa local.

El futuro inmediato sigue marcado por la incertidumbre, con pronósticos de más lluvias y la continuación de la alerta máxima en las zonas más golpeadas. Al mismo tiempo, la dirigencia política y las instancias gubernamentales se mantienen en sesión para coordinar tanto la respuesta inmediata como la reconstrucción a mediano plazo, en medio de un amplio debate político y demandas sociales para que la distribución de ayudas y recursos alcance con celeridad a la totalidad de los afectados.

