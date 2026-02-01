Agencias

Costa Rica vota este domingo en elecciones generales

Este domingo a las 6.00 horas (13.00 hora peninsular española) han abierto las mesas para la votación en la que la población de costa Rica elige a su nuevo presidente y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa.

"¡Inicia la jornada de votación en todo el país!", ha publicado a la hora prevista el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) en redes sociales.

El organismo electoral ha destacado que también se han habilitado puntos de votación en países como Australia, Filipinas, India, Corea del Sur o China, donde comenzó antes el proceso por el cambio horario.

La principal favorita es la candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, que pretende continuar la labor del líder derechista Rodrigo Chaves, y lograr el 40 por ciento de votos que evitarían una segunda vuelta.

Fernández ha votado a las 7.21 horas en la Escuela Julián Volio Llorente en El Carmen, en Cartago. "Esta es una fiesta democrática donde el país sale a votar en paz y tranquilidad. Insto a todo el pueblo de Costa Rica a votar tempranito", ha declarado a la prensa, según recoge el diario 'La Nación'.

Más tarde tiene previsto desplazarse hasta la basílica de Los Ángeles de Cartago para asistir a una misa para encomendar la jornada a la Virgen de los Ángeles.

Fernández ha realizado un llamamiento a la participación y ha prometido que velará por la estabilidad democrática del país "para que cada día las familias vivan mejor".

Las encuestas apuntan a que es posible que Fernández consiga el apoyo suficiente si consigue distanciarse de una veintena de aspirantes entre los que figuran la ex primera dama Claudia Dobles, del progresista Partido Acción Ciudadana; Ariel Robles, del Frente Amplio, otra de las propuestas de la izquierda; y Álvaro Ramos del histórico Partido Liberación Nacional (PLN). De disputarse, la segunda vuelta se celebraría el domingo 5 de abril.

EuropaPress

