Ascienden a 40 los muertos por el naufragio de un ferry en el sur de Filipinas

La Guardia Costera de Filipinas ha informado este domingo de que ya son 40 los muertos por el naufragio del ferry 'MV Trisha Kerstin 3' el 26 de enero cerca de la isla de Baluk-Baluk, en el sur del país a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate.

En las últimas horas los equipos de rescate han recuperado tres cuerpos más, incluido un bebé de seis meses que no estaba incluido en el listado inicial de pasajeros, ha explicado la Guardia Costera en el Distrito Suroriental-Mindanao en un comunicado.

Los guardacostas, que han apuntado a que a bordo del barco viajaban 359 personas --un total de 332 pasajeros y 27 miembros de la tripulación--, han indicado que todo apunta a que la embarcación sufrió algún tipo de problema técnico cuando se dirigía a la isla de Joló, según informaciones recogidas por el diario 'The Philippine Star'. Hasta 136 personas pudieron ser rescatados.

La Autoridad de la Industria Marítima ha indicado que abrirá una investigación para abordar las afirmaciones de supervivientes, que aseguran que no había suficientes chalecos salvavidas en la embarcación.

El ferry zarpó de Zamboanga, en la isla de Mindanao, y es operado por la compañía Aleson Shipping Lines. Además, cuenta con una capacidad de 350 pasajeros, por lo que no se encontraba por encima de su capacidad máxima, tal y como han explicado los guardacostas.

Así, han asegurado que el mar estaba "en condiciones aceptables" cuando tuvo lugar el accidente y han confirmado que las autoridades de Filipinas ya han abierto una investigación para discernir las causas del naufragio. De momento, se ha descartado la presencia de un posible vertido de crudo en la zona.

En marzo de 2023, un barco de la empresa MV Mary Joy 3 se incendió cuando iba de camino a Joló, un siniestro que acabó con la vida de 31 pasajeros.