Agencias

Ascienden a 40 los muertos por el naufragio de un ferry en el sur de Filipinas

Guardar

La Guardia Costera de Filipinas ha informado este domingo de que ya son 40 los muertos por el naufragio del ferry 'MV Trisha Kerstin 3' el 26 de enero cerca de la isla de Baluk-Baluk, en el sur del país a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate.

En las últimas horas los equipos de rescate han recuperado tres cuerpos más, incluido un bebé de seis meses que no estaba incluido en el listado inicial de pasajeros, ha explicado la Guardia Costera en el Distrito Suroriental-Mindanao en un comunicado.

Los guardacostas, que han apuntado a que a bordo del barco viajaban 359 personas --un total de 332 pasajeros y 27 miembros de la tripulación--, han indicado que todo apunta a que la embarcación sufrió algún tipo de problema técnico cuando se dirigía a la isla de Joló, según informaciones recogidas por el diario 'The Philippine Star'. Hasta 136 personas pudieron ser rescatados.

La Autoridad de la Industria Marítima ha indicado que abrirá una investigación para abordar las afirmaciones de supervivientes, que aseguran que no había suficientes chalecos salvavidas en la embarcación.

El ferry zarpó de Zamboanga, en la isla de Mindanao, y es operado por la compañía Aleson Shipping Lines. Además, cuenta con una capacidad de 350 pasajeros, por lo que no se encontraba por encima de su capacidad máxima, tal y como han explicado los guardacostas.

Así, han asegurado que el mar estaba "en condiciones aceptables" cuando tuvo lugar el accidente y han confirmado que las autoridades de Filipinas ya han abierto una investigación para discernir las causas del naufragio. De momento, se ha descartado la presencia de un posible vertido de crudo en la zona.

En marzo de 2023, un barco de la empresa MV Mary Joy 3 se incendió cuando iba de camino a Joló, un siniestro que acabó con la vida de 31 pasajeros.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Senado ilumina su fachada de rojo carmesí por el cumpleaños del Rey Felipe VI

Por el aniversario número 58 de Felipe VI, la institución parlamentaria ha optado por resaltar su sede principal en la Plaza de la Marina Española con una iluminación especial mientras felicita públicamente al monarca en redes sociales

El Senado ilumina su fachada

La OIM alerta de una ola de desplazamientos por el conflicto en el este de Yemen

Miles han abandonado sus hogares en la región central yemení debido a los combates, según advirtió la Organización Internacional para las Migraciones, que alerta sobre condiciones extremas y el peligro inminente para sectores vulnerables sin asistencia humanitaria adecuada

La OIM alerta de una

EEUU publica más de tres millones de páginas de los archivos de Epstein un mes después de la fecha límite

El Departamento de Justicia estadounidense reveló millones de documentos, imágenes y videos tras investigaciones a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, asegurando que la divulgación cumple estrictamente con los requisitos legales, limita censuras y no exime nombres relevantes

EEUU publica más de tres

EEUU se enfrenta a un breve cierre federal a la espera de votación en el Congreso

Infobae

El presidente de Portugal visitará España el próximo viernes antes de concluir su mandato

Marcelo Rebelo de Sousa reprogramó su agenda tras una intervención quirúrgica y confirma su presencia en Madrid, donde será recibido por los reyes y conversará con Felipe VI, a dos días de definirse el futuro político portugués

El presidente de Portugal visitará