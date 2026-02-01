Al menos trece detenidos en Londres tras una marcha propalestina

La Policía Metropolitana de Londres ha arrestado a trece manifestantes propalestinos, varios de ellos por mostrar su apoyo a la designada como organización terrorista Palestine Action, durante una manifestación que ha congregado a cientos de personas para denunciar que Israel continúa el "genocidio y apartheid" contra los ciudadanos palesitnos.
Uno de los detenidos ha sido un hombre de 74 años que portaba una pancarta que rezaba "globalizar la intifada", bajo la acusación de haber cometido un delito contra el orden público. Otras dos personas, según ha asegurado la policía londinense en redes sociales, ha sido arrestadas por "mostrar apoyo a una organización prohibida", sosteniendo carteles con las palabras: 'Todos somos Palestine Action'.
La protesta ha sido contraprogamada por otra movilización que ha denunciado que los activistas propalestinos han mostrado simbología de apoyo al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Al menos una persona asociada a esta contramanifestación han sido detenida.
"Todas las protestas en las inmediaciones de Whitehall han concluido. Los agentes permanecen en la zona para atender cualquier incidente", ha confirmado la Policía Metropolitana.