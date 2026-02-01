Al menos 14 muertos y más de 20 heridos al accidentarse un camión con casi 70 pasajeros ilegales

Al menos 14 personas han perdido la vida y otras 21 han resultado heridas este sábado tras sufrir un camión de cereales con casi 70 pasajeros ilegales a bordo un accidente de tráfico en la región de Kabadougou, en el noroeste de Costa de Marfil, ha informado en un comunicado el Ministerio de Transportes y Asuntos Marítimos del país africano.

Según la autoridades marfileñas, el incidente ha tenido lugar en torno a las 05.00 horas (hora local), en la carretera entre Madinani y Séguélon y en él se ha visto implicado un camión de transporte de mercancías con cereales que transportaba además a 65 pasajeros ilegalmente.

"El balance provisional da cuenta de catorce (14) fallecidos y veintiún (21) heridos, quienes fueron evacuados al Hospital General de Madinani y al Centro Hospitalario Regional (CHR) de Korhogo", ha indicado el Ministerio en un comunicado compartido en redes sociales.

Desde la cartera ministerial han encargado a la Dirección Regional de Transportes de Kabadougou que "se desplacen inmediatamente al lugar de los hechos para recabar las primeras informaciones sobre las circunstancias de esta tragedia", al tiempo que han ordenado a la oficina de investigación y análisis de accidentes (BEA) el despliegue de "un equipo de investigación en el lugar con el fin de determinar las causas técnicas y administrativas del accidente".

Así las cosas, la nota de Transportes concluye con un llamamiento generalizado a todos los conductores a "realizar las verificaciones técnicas necesarias (a sus vehículos) antes de emprender la marcha" y a "respetar estrictamente el Código de Circulación".