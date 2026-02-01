Agencias

Al menos 14 muertos y más de 20 heridos al accidentarse un camión con casi 70 pasajeros ilegales

Guardar

Al menos 14 personas han perdido la vida y otras 21 han resultado heridas este sábado tras sufrir un camión de cereales con casi 70 pasajeros ilegales a bordo un accidente de tráfico en la región de Kabadougou, en el noroeste de Costa de Marfil, ha informado en un comunicado el Ministerio de Transportes y Asuntos Marítimos del país africano.

Según la autoridades marfileñas, el incidente ha tenido lugar en torno a las 05.00 horas (hora local), en la carretera entre Madinani y Séguélon y en él se ha visto implicado un camión de transporte de mercancías con cereales que transportaba además a 65 pasajeros ilegalmente.

"El balance provisional da cuenta de catorce (14) fallecidos y veintiún (21) heridos, quienes fueron evacuados al Hospital General de Madinani y al Centro Hospitalario Regional (CHR) de Korhogo", ha indicado el Ministerio en un comunicado compartido en redes sociales.

Desde la cartera ministerial han encargado a la Dirección Regional de Transportes de Kabadougou que "se desplacen inmediatamente al lugar de los hechos para recabar las primeras informaciones sobre las circunstancias de esta tragedia", al tiempo que han ordenado a la oficina de investigación y análisis de accidentes (BEA) el despliegue de "un equipo de investigación en el lugar con el fin de determinar las causas técnicas y administrativas del accidente".

Así las cosas, la nota de Transportes concluye con un llamamiento generalizado a todos los conductores a "realizar las verificaciones técnicas necesarias (a sus vehículos) antes de emprender la marcha" y a "respetar estrictamente el Código de Circulación".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fiscal: El deslizamiento de tierra del pueblo siciliano "tiene historia, no nació ayer"

Fiscal: El deslizamiento de tierra

Murcia felicita a Alcaraz por su histórica clasificación para la final en Australia

El joven nacido en El Palmar superó con garra a Alexander Zverev tras cinco intensos sets en Melbourne, logrando su pase al partido decisivo del Grand Slam y desatando elogios de autoridades regionales y nacionales por su proeza deportiva

Murcia felicita a Alcaraz por

Irán-. Erdogan se ofrece a Irán como mediador ante las tensiones con EEUU

El líder turco manifestó su disposición para facilitar un acercamiento diplomático entre Washington y Teherán tras conversar con el presidente iraní, mientras la comunidad internacional advierte sobre el riesgo de una escalada militar en Oriente Próximo

Irán-. Erdogan se ofrece a

Alexander Zverev: "Lo que más lamento es probablemente el segundo set"

El alemán admitió su pesar tras perder una oportunidad clave frente a Alcaraz, reconociendo que dominar el segundo set podría haber cambiado el desenlace del duelo, afectado por los problemas físicos del rival en los siguientes parciales

Alexander Zverev: "Lo que más

La Corte Constitucional de Colombia suspende la emergencia económica decretada por Petro

El alto tribunal ha dejado temporalmente sin efecto la medida del Ejecutivo, con la que el presidente buscaba impulsar cambios fiscales tras el rechazo de la reforma tributaria y nuevas facultades para el Gobierno

La Corte Constitucional de Colombia