Agencias

Guterres aplaude el alto el fuego en Siria y pide rapidez en su aplicación

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha celebrado este viernes el acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno sirio y Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y ha instado a las partes a trabajar con celeridad en su implementación, garantizando la seguridad de los civiles y la estabilidad en la región.

"El secretario general acoge con satisfacción el acuerdo entre el Gobierno sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y expresa su agradecimiento a todos aquellos que trabajaron para apoyarlo", ha expresado su portavoz adjunto, Farhan Haq, en un comunicado.

Guterres ha puesto el foco en la "integración pacífica" del noreste del país, los derechos del pueblo kurdo y "el retorno seguro, digno y voluntario" de las personas desplazadas por el conflicto.

A este fin, ha instando a ambos actores a unir sus "esfuerzos por reconstruir el país" y ha demandado que "cumplan plenamente sus compromisos". La prioridad, ha apostillado el secretario general de la ONU, ha de ser "la estabilización de Siria y de la región en su conjunto" y la protección de los civiles, para que estos "puedan vivir con seguridad, dignidad y libres de temor".

Las milicias kurdo-árabes de Siria y el Gobierno sirio han anunciado este viernes un acuerdo de alto el fuego que comprende por encima de todo un "entendimiento" a nivel militar, sobre todo la esperada integración de los guerrilleros en la estructura del Ejército sirio, y a nivel político, con la incorporación de las autoridades kurdas del noreste de Siria al ordenamiento nacional.

