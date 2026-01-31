Gonzalo Villar vuelve al Elche cedido por el Dinamo Zagreb

El centrocampista español Gonzalo Villar se convirtió este sábado en nuevo jugador del Elche, cedido hasta final de temporada por el Dinamo Zagreb con opción de compra.

"Gonzalo Villar vuelve a casa. El Elche Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con el Dinamo Zagreb para la cesión de Gonzalo Villar, con opción de compra", anunció el equipo ilicitano en sus redes sociales, y también en el descanso del duelo en el Martínez Valero contra el FC Barcelona, con el jugador en la grada.

El murciano, de 27 años, se formó en la cantera del Elche CF y dio el salto al primer equipo, para fichar después por la AS Roma. Desde el conjunto italiano fue cedido a Getafe y Sampdoria, para fichar por el Granada en 2023. Después de dos temporadas, el pasado verano llegó a Zagreb, desde donde vuelve a Elche y la Liga.