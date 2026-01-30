Vendedores ambulantes de Nueva York celebran victoria en licencias tras años de lucha

El informe de la Oficina Independiente de Presupuesto prevé que la liberación en el acceso a licencias para la venta ambulante permita que la ciudad de Nueva York genere 59 millones de dólares adicionales cada año, reflejando el peso de esta actividad en la economía local. Esta proyección acompaña la decisión, tomada este jueves, del Concejo Municipal de levantar restricciones históricas que limitaban la obtención de permisos para miles de vendedores, la mayoría inmigrantes. Según consignó EFE, la medida marca el fin de décadas de trabas que impedían regularizar la situación de quienes ofrecen alimentos y bienes en la vía pública.

El Concejo Municipal votó la anulación del veto que el exalcalde Eric Adams había impuesto sobre una serie de propuestas orientadas a la ampliación de licencias y a la reforma del comercio ambulante. El paquete de medidas facilitará que más personas accedan legalmente a permisos de operación, y prevé la implementación de nuevas políticas de apoyo, después de años de presión y organización por parte de este sector, según detalló EFE.

Hasta la fecha, la normativa vigente desde 1979 había restringido a 853 el número de licencias para ventas no alimentarias, lo que había dejado a más de 10.000 solicitantes en lista de espera, conforme a lo publicado por EFE. Estas limitaciones impulsaron el surgimiento de un mercado ilegal en el que los poseedores de permisos anteriores los alquilaban de manera clandestina por sumas elevadas, lo que dificultaba aún más el acceso para quienes buscaban formalizar su negocio.

El contexto migratorio aporta cifras claras: aproximadamente el 30% de los vendedores ambulantes de Nueva York son de México, el 24% procede de Ecuador, el 20% de Egipto, un 7% de Senegal y un 4% de Estados Unidos, según datos divulgados por EFE. Entre los trabajadores se cuenta a numerosas mujeres y a veteranos militares. La composición del sector refleja la diversidad de la economía informal en la ciudad.

La escasez de permisos impulsó a muchos inmigrantes recientes de Nueva York a operar sin licencia, lo que los expuso a sanciones que podían alcanzar los 1.000 dólares, y al decomiso de su mercancía. Según EFE, las disposiciones introducidas por la administración de Adams agravaron los riesgos, ya que las multas pasaron a resolverse en cortes criminales. Esto implicaba que los vendedores quedaban expuestos a una posible detención por parte de autoridades migratorias y, eventualmente, a la deportación.

El paquete de reformas también incluye la creación de la División de Asistencia a Vendedores Ambulantes en el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas, instancia que será responsable de ofrecer formación, orientación y educación en temas de emprendimiento y cumplimiento de la normativa local, de acuerdo con la información brindada por EFE. Además, las autoridades de salud y protección al consumidor podrán ahora autorizar solicitudes de licencia hasta cubrir la nueva cifra máxima establecida.

Según lo aprobado, se espera que estas modificaciones, junto con otras reformas vinculadas al fortalecimiento de protecciones laborales, el incremento de la asequibilidad de la vivienda y la creación de marcos legales para la atención de sobrevivientes de violencia de género, ajusten el marco regulatorio y social en la ciudad. La votación del Concejo anuló 17 vetos del exalcalde Adams relacionados con estos temas, tal como puntualizó el reporte de EFE.

La medida, celebrada por los propios vendedores durante las jornadas posteriores al anuncio, abre la posibilidad de acceso regularizado para cerca de 23.000 personas dedicadas a la venta ambulante en Nueva York. Este grupo ha representado, durante años, una contribución de millones de dólares a la economía local, aunque sujeto a condiciones de incertidumbre y a sanciones reiteradas debido a limitaciones normativas.

La nueva legislación busca transformar este escenario para un sector compuesto, en su mayoría, por inmigrantes y representantes de grupos históricamente vulnerables, conforme a EFE. La estimación financiera de ingresos adicionales para la ciudad respalda el argumento de que la regularización y ampliación del sector puede traducirse no solo en una mejora para quienes participan de la economía informal, sino también en mayores aportes a las arcas municipales.