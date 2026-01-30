Un robo millonario y dos intentos fallidos en la misma noche ponen a Tokio en alerta

Tokio, 30 ene (EFE).- Las autoridades de Tokio se mantienen en alerta este viernes tras registrarse la noche pasada un robo a múltiples transeúntes en plena calle, a los que se les sustrajeron unos 420 millones de yenes (2,3 millones de euros), y dos intentos más con el uso de gas pimienta en distintos puntos de la capital.

En el incidente más significativo, un grupo de tres individuos asaltaron a cinco personas que afirmaron trabajar como cambistas de divisas y efectivo sobre las 21:30 hora local del jueves (12:30 GMT) en el distrito de Taito, mientras introducían tres maletines con el dinero en un vehículo particular rumbo a Hong Kong, de acuerdo a declaraciones policiales publicadas por la cadena pública NHK.

Los asaltantes, que aún no han sido identificados, utilizaron gas pimienta para rociar al menos a una de las víctimas de este caso, un nacional chino de unos 40 años, de acuerdo a dicho medio, que señaló que entre los otros cuatro asaltados había otro chino y tres japoneses, con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años.

Apenas unos minutos después, a unos 500 metros al sureste del lugar de los hechos, cercano a la estación de tren de Okachimachi, un hombre de unos 50 años resultó herido tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga, según la agencia de noticias Jiji.

Las autoridades japonesas han localizado un monovolumen azul abandonado en las inmediaciones y vinculada a este caso, mientras continúan investigando si ambos incidentes están relacionados.

Pocas horas después, pasada la medianoche, tres individuos en un coche blanco intentaron asaltar a un joven de 20 años en el aparcamiento de la Terminal 3 del Aeropuerto de Haneda en Tokio, pero la víctima pudo refugiarse en su vehículo.

El mismo grupo interceptó momentos después a un empleado de una casa de cambio que portaba 190 millones de yenes (unos 1,03 millones de euros) con destino a China, quien sufrió heridas oculares tras ser rociado con gas pimienta para intentar robarle, sin éxito.

Los tres sospechosos huyeron del lugar de los hechos sin conseguir ninguno de los dos botines en estos casos.

Pese a no haber sido identificados, uno de los delincuentes ha sido descrito como un hombre de unos 20 o 30 años, de 1,70 metros de altura que vestía ropa oscura, según informaciones citadas por NHK.

La policía investiga ahora la conexión entre los tres casos debido a la similitud del 'modus operandi' de los delincuentes y la escasa diferencia de tiempo entre los sucesos. EFE