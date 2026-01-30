Un juez frena cautelarmente a LaLiga y la RFEF y permite al Getafe inscribir jugadores

El impacto inmediato de la medida cautelar dictada por el Juzgado de lo Mercantil 15 de Madrid radica en que el Getafe CF mantiene habilitada la posibilidad de reforzar su plantilla con nuevas incorporaciones en el periodo invernal de traspasos, a pesar de los impedimentos administrativos anteriores. Según detalló el medio El País, la resolución judicial responde a un contexto donde el cierre del mercado de fichajes, previsto para el 2 de febrero, generaba una presión urgente sobre el club, dado que varias resoluciones de órganos de LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) habían bloqueado su capacidad para registrar nuevos jugadores por exceder el tope fijado para los costes de plantilla.

El juzgado aceptó parcialmente la solicitud de medidas cautelares promovida por el Getafe, lo que implica la suspensión de los efectos de acuerdos y resoluciones emanados del Órgano de Validación de Presupuestos de LaLiga, el Comité de Control Económico, el Comité Social de Recursos y el Comité de Segunda Instancia de la Licencia UEFA de la RFEF. El País reportó que la decisión se tomó sin audiencia previa de las partes demandadas, debido a la urgencia provocada por el inminente cierre del mercado de fichajes. De acuerdo con la resolución, “si se estimara la demanda y no se adoptan las medidas cautelares solicitadas, se habría impedido la efectividad de la tutela judicial”.

El conflicto comenzó tras una revisión que realizó LaLiga sobre la valoración contable de la cesión, con opción de compra, de Christantus Ugonna Uche al Crystal Palace FC. Inicialmente, esta operación permitió al club madrileño contar con margen positivo para inscribir nuevos jugadores. Sin embargo, la posterior intervención del auditor del club modificó la situación, al tomar en cuenta que el futbolista había disputado pocos partidos como titular y que no existía una póliza de seguros respaldando la transacción. Esto llevó a LaLiga a recalcular el Límite de Coste de Plantilla Deportiva y situarlo en 34,8 millones de euros, frente a un gasto real que ascendía a 51,9 millones de euros. Como consecuencia, el Getafe sobrepasaba en más de 17 millones de euros el citado límite, lo que según la normativa vigente suponía la prohibición inmediata de inscribir nuevos futbolistas.

Ante estas circunstancias, el club formuló una impugnación afirmando, según puntualizó El País, que la modificación del límite resultó desmesurada, contraria a la seguridad jurídica y a la doctrina de los actos propios, así como constitutiva de un abuso de posición dominante, en virtud de lo dispuesto en la Ley de defensa de la Competencia y en el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La resolución del Juzgado de lo Mercantil ordena, por tanto, la suspensión provisional del Acuerdo del Órgano de Validación de Presupuestos de LaLiga fechado el 11 de diciembre, la resolución del Comité de Control Económico adoptada el 29 de diciembre de 2025, la resolución del Comité Social de Recursos de 8 de enero de 2026 y la del Comité de Segunda Instancia de la Licencia UEFA de la RFEF de 15 de enero de 2026. No obstante, el juez precisó que la suspensión cautelar no supone, en ningún caso, la aceptación automática del nuevo límite salarial del Getafe ni la autorización directa para la inscripción de refuerzos, dado que LaLiga y la RFEF deben primero formular sus alegaciones en el plazo de 20 días hábiles.

Durante este período, la ventana para inscribir jugadores permanecerá abierta para el Getafe, aunque este margen podría cerrarse si el juez resuelve en sentido contrario después de conocer las posturas de LaLiga y la RFEF. El Club deberá, mientras tanto, presentar una caución de 20.000 euros con el fin de responder ante eventuales daños que pudieran derivarse en caso de no prosperar el fondo de su demanda principal, tal como estableció el juzgado y recogió El País en su reporte.

La decisión judicial introduce un compás de espera sobre la situación administrativa y deportiva del Getafe y constituye un nuevo episodio en los conflictos entre los clubes profesionales y los órganos reguladores del fútbol español sobre los controles financieros. Durante los próximos días, LaLiga y la RFEF deberán articular por escrito los fundamentos de su oposición a la medida cautelarísima, que constituye una excepción procesal dictada por la urgencia de los plazos legales del mercado de fichajes. La resolución final de la cuestión, por tanto, dependerá del resultado de este trámite judicial, en el que se dilucidará si el club podrá definitivamente incorporar nuevos futbolistas o si se restaura la restricción establecida por los órganos de LaLiga y la Federación.