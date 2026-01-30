Trump sobre nuevo nominado para dirigir la Fed: "Quiere reducir los tipos de interés"

Washington, 30 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Kevin Warsh, el banquero que el mandatario nominará para presidir la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), "quiere reducir" los tipos de interés.

Así lo señaló el republicano en declaraciones a la prensa desde la Oficina Oval, en respuesta a la pregunta de un periodista sobre si Warsh había hecho algún compromiso concreto al mandatario.

"Hemos hablado de ello, pero no le preguntado. Creo que es inapropiado (...) pero él definitivamente quiere reducir los tipos de interés", dijo Trump, quien siempre critica al presidente saliente de la Fed, Jerome Powell, por tardar en bajar los tipos.

Si es confirmado por el Senado, Warsh tomará las riendas de una Fed sobre la que pesan dudas sobre su independencia, después de que Trump haya insistido desde su vuelva a la Casa Blanca en enero del 2025 que los tipos de interés debe bajar de manera más continuada y rápida.

Trump colocó en septiembre a Stephen Miran en la junta que compone el Comité del Mercado Abierto (FOMC), que decide sobre los tipos de interés, y su Administración ha iniciado un proceso sin precedentes para forzar la salida de Lisa Cook, miembro del mismo organismo.

El mandatario ha criticado agresivamente a Jerome Powell e incluso le ha sometido a una investigación por los sobrecostes de la reforma del edificio de la Reserva Federal, al tiempo que ha pedido que se acelere el ritmo de bajada de tipos, que comenzó en septiembre de 2024.

Powell asumió el liderazgo del banco emisor en febrero de 2018 y fue mantenido en el cargo por el presidente Joe Biden (2021-2025) y desde entonces ha sido el responsable de capear crisis como la pandemia, cuando la inflación alcanzó récords históricos.

Warsh fue un gobernador entre 2006 y 2011 que mostró gran cautela sobre la inflación, actualmente por encima del objetivo del 2%, pero desde el pasado año se ha mostrado más favorable de mantener unos tipos de interés más bajos que los actuales. EFE