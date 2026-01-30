Temas del día de EFE News Latino del viernes 30 de enero de 2026

EEUU GOBIERNO

Washington - Senadores republicanos y demócratas y la Casa Blanca han alcanzado un acuerdo para intentar evitar in extremis un nuevo cierre del gobierno federal el sábado, aunque tendrán que salvar la oposición a los fondos destinados al Departamento de Seguridad Nacional, un asunto de discordia por las violentas tácticas contra inmigrantes.

EEUU FRÍO

Nueva York.- Millones de personas en Estados Unidos están amenazadas por una nueva ola de frío que dejará, desde este viernes hasta el próximo lunes, temperaturas mínimas de récord en algunos puntos del país, especialmente en el sur y en la costa este.

RESERVA FEDERAL

Washington - El presidente Donald Trump anunció este viernes que ha nominado al banquero y economista estadounidense Kevin Warsh para presidir la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en sustitución de Jerome Powell, cuyo mandato expira en mayo.

EEUU ESPACIO

Miami - La misión Artemis II, cuya ventana de lanzamiento comienza en una semana, no solo supondrá el regreso este año del ser humano a la órbita lunar más de cinco décadas después, sino que inaugurará una era de exploración más representativa, al trasladar por primera vez al satélite terrestre a una mujer, un astronauta afroamericano y un canadiense.

Miami - La NASA anuncia los detalles de la misión Crew-12, programada para su lanzamiento el 15 de febrero desde Florida, que reemplazará al equipo que tuvo que regresar a la Tierra aproximadamente un mes antes de lo previsto debido a la enfermedad de uno de sus integrantes en la Estación Espacial Internacional (EEI).

PUERTO RICO MÚSICA

San Juan - Los artesanos puertorriqueños de barriles y de panderos de los géneros musicales de la bomba y de la plena, son los guardianes de preservar la construcción tradicional de estos instrumentos ancestrales de percusión que retumban en escenarios de todo el mundo con la gira internacional 'Debí tirar más fotos World Tour' de Bad Bunny.

EEUU HISPANOS

Miami.- El piloto español Pepe Martí habla con EFE antes del GP de Miami sobre su debut en la Fórmula E con el equipo Cupra Kiro, en busca de seguir creciendo en el mundo del motor y de conquistar los trazados urbanos más exigentes del mundo.

AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU GOBIERNO.- Se cumple el plazo para que el legislativo estadounidense apruebe nuevos presupuestos para evitar un nuevo cierre Federal parcial.

Miami.- EEUU MÚSICA.- La música latina estrena esta semana una mezcla de ritmos diversos y colaboraciones inesperadas: Maluma y Kany García con una salsa, GALE con el himno de ruptura synth-pop 'Me tiene' y Oscar Maydon y J Balvin unidos en 'Poema'.

Nueva York.- EEUU BOXEO.- El estadounidense hijo de hondureños, Teófimo López, y Shakur Stevenson se miden en la báscula en el Madison Square Garden de Nueva York en la jornada previa del combate por el título superligero de la Organización Mundial del Boxeo (WBO, en inglés). (foto) (video)

Nueva York.- EEUU ARTE.- La casa Sotheby's presenta a la prensa las pinturas de su subasta 'Old Master', con piezas estimadas en más de 100 millones de dólares y cuyo cuadro estrella es un Rembrandt titulado 'Young Lion Resting'. (foto) (video)

