En la localidad de Panjgur, en la provincia suroccidental de Baluchistán, las fuerzas armadas de Pakistán informaron acerca de un enfrentamiento con insurgentes separatistas durante la ejecución de una operación que culminó con la incautación de varios lotes de armas, municiones y dinero presuntamente sustraído en un robo realizado por estos grupos rebeldes para financiar sus acciones. Al mismo tiempo, el Ejército del país asiático comunicó la muerte de al menos 41 milicianos en el marco de dos operaciones desarrolladas recientemente en la zona occidental, según consignó el departamento de medios castrenses y publicó la agencia noticiosa.

Según información difundida por las fuerzas militares y recogida por el departamento de prensa castrense de Pakistán, la intervención en la provincia de Harnai se orientó a combatir a miembros de los "talibán paquistaníes", facción armada que si bien mantiene lazos ideológicos parciales con los talibán afganos, cuenta con una estructura diferenciada. Durante la acción en Harnai, el mando militar declaró que aproximadamente 30 integrantes de estos grupos insurgentes resultaron abatidos. Pakistán, en reiteradas ocasiones, ha señalado a India por dar respaldo y recursos financieros a los denominados "talibán paquistaníes", acusación que forma parte de las tensiones históricas entre ambos países.

Por otra parte, de acuerdo con el balance oficial difundido por las autoridades castrenses y citado por el departamento de medios castrenses de Pakistán, al menos 11 milicianos pertenecientes a bandas separatistas baluches murieron en la operación efectuada en la provincia de Panjgur. Las fuerzas de seguridad reportaron también la confiscación de armas de fuego, municiones y fondos monetarios supuestamente obtenidos por los separatistas mediante actos de robo, recursos que serían empleados para sostener y expandir sus actividades armadas.

El comunicado militar detalló que ambas operaciones se enfocaron en zonas consideradas de alta presencia de actividades insurgentes. En el caso de los llamados "talibán paquistaníes", señalados por el Ejército como participantes en múltiples ataques armados y actos de violencia en distintos puntos del país, la acción se desarrolló en un contexto de alerta y seguimiento de movimientos de estos grupos en áreas remotas de la provincia de Baluchistán.

Los separatistas baluches, por su parte, han mantenido una resistencia armada en la región durante años, con el objetivo de obtener una mayor autonomía o incluso la independencia de esta provincia rica en recursos naturales y estratégicamente situada en el suroeste del país. En el operativo desarrollado en Panjgur, las autoridades aseguraron que la acción permitió identificar y neutralizar uno de los principales bastiones desde donde se coordinaban ataques y asaltos a instalaciones del gobierno y fuerzas de seguridad, según informó el departamento de medios militares.

La lucha contra las facciones separatistas y los denominados "talibán paquistaníes" sigue siendo una de las principales preocupaciones para la seguridad nacional paquistaní, en medio de denuncias de vínculos internacionales por parte de los actores insurgentes. Pakistán mantiene sus señalamientos contra India, acusándola de facilitar apoyo financiero y logístico a los insurgentes, afirmaciones que Nueva Delhi ha desestimado de manera reiterada. El departamento de medios del Ejército enfatizó la importancia de estas operaciones para frenar la financiación y el avance de las redes armadas tanto de los separatistas baluches como de los grupos inspirados en los talibán afganos.

El saldo de 41 insurgentes muertos en esta doble operación representa uno de los reportes más graves en lo que va de año en el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y grupos armados no estatales en Baluchistán. El Ejército paquistaní declaró que la incautación de armas y fondos obtenidos ilícitamente se enmarca en su estrategia para limitar la capacidad operativa de sus oponentes y desmantelar las cadenas de suministro y apoyo con que cuentan estos movimientos.

La provincia de Baluchistán sigue siendo uno de los principales escenarios de conflicto interno en Pakistán, donde confluyen demandas sociales, intereses económicos y disputas geopolíticas. Las operaciones militares recientes manifestadas por el departamento de prensa del ejército subrayan la persistencia de la inestabilidad y la complejidad de alcanzar una resolución definitiva a largo plazo, según publicó la agencia de noticias.