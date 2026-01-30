Agencias

Murcia felicita a Alcaraz por su histórica clasificación para la final en Australia

El joven nacido en El Palmar superó con garra a Alexander Zverev tras cinco intensos sets en Melbourne, logrando su pase al partido decisivo del Grand Slam y desatando elogios de autoridades regionales y nacionales por su proeza deportiva

Las felicitaciones se multiplicaron desde distintos niveles institucionales tras la clasificación de Carlos Alcaraz para la final del Abierto de Australia, un logro alcanzado después de un encuentro que se extendió por casi cinco horas y media frente al alemán Alexander Zverev. Según consignó la agencia Europa Press, autoridades regionales y municipales de Murcia elogiaron la fortaleza del tenista nacido en El Palmar, subrayando la dureza del partido y el impacto que representa para el deporte regional y nacional.

Europa Press informó que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se pronunció por medio de su cuenta en X para destacar la hazaña conseguida por Alcaraz. López Miras apuntó que el partido fue “épico” y que el joven deportista local “ya es historia del tenis” y “no tiene límites”. A su vez, remarcó la dificultad de la gesta, afirmando que “lo que ha hecho hoy está al alcance de muy pocas leyendas”.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, también compartió un mensaje de reconocimiento en la red social X. Ballesta definió la victoria como lograda “contra todo pronóstico”, subrayando que el tenista murciano ha demostrado que la rendición no representa una opción válida en situaciones de máxima exigencia. El mandatario municipal resaltó así el espíritu de lucha mostrado durante la pertandingan ante Zverev.

La vicealcaldesa y portavoz del equipo de gobierno municipal, Rebeca Pérez, comunicó la noticia de la victoria ante los periodistas al concluir una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Pérez expresó su satisfacción por el desenlace del encuentro, calificándolo como “épico, histórico” y destacando que Alcaraz se erige como un referente mundial para la pedanía de El Palmar y el municipio de Murcia.

Europa Press detalló que el partido entre Alcaraz y Zverev estuvo marcado por los calambres sufridos por el tenista murciano en la mitad del tercer set, lo que dificultó aún más su paso hacia la final. A pesar de la adversidad física, el joven de El Palmar se impuso finalmente al tenista alemán en cinco sets y aseguró su pase al partido decisivo del Grand Slam australiano.

Con este resultado, Carlos Alcaraz disputará el próximo domingo su primera final en el Abierto de Australia. Su rival saldrá del enfrentamiento entre el serbio Novak Djokovic y el italiano Jannik Sinner, quienes se encuentran posicionados como primer y segundo cabeza de serie, respectivamente, según agregó Europa Press.

La actuación de Alcaraz ha suscitado alabanzas desde diversos ámbitos, consolidando su posición entre la elite del tenis internacional. El progreso mostrado en Melbourne refuerza su figura como uno de los máximos exponentes del deporte español y representa un motivo de celebración en la Región de Murcia, cuyas autoridades han destacado el ejemplo de superación y determinación representado por el joven tenista.

El medio Europa Press puntualizó que el recorrido de Alcaraz en el torneo australiano ha quedado marcado por partidos de alta tensión y exigencia física. La semifinal ante Zverev se convirtió en una de las batallas más duras del campeonato, en la que la capacidad de adaptación y la resiliencia del deportista murciano resultaron determinantes.

Las reacciones institucionales se plasmaron tanto en mensajes en redes sociales como en declaraciones públicas y encuentros informativos. Europa Press indicó que la vicealcaldesa reconoció el mérito no solo por el resultado deportivo, sino también por la proyección internacional que el triunfo aporta a la localidad de El Palmar y a la ciudad de Murcia.

El avance de Alcaraz hacia la final en Melbourne se sitúa como un hecho trascendente tanto para el ámbito deportivo como para la comunidad murciana, según informaciones recogidas por Europa Press. El próximo paso de Alcaraz será enfrentarse al vencedor de Djokovic y Sinner, en un encuentro que definirá al campeón del primer Grand Slam del año.

