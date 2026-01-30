Mangione vuelve a la corte con expectación sobre si se mantiene opción de pena de muerte

Nueva York, 30 ene (EFE).- Luigi Mangione, acusado del asesinato de un director ejecutivo, regresa este viernes a la corte para una audiencia de su caso federal en la que todos los ojos estarán puestos en la jueza Margaret Garnett, quien podría decidir hoy si se desestiman o no los dos cargos que hacen que el caso sea susceptible de pena de muerte.

El joven de 27 años está acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, el 4 de diciembre de 2024 en el centro de Manhattan, delito del que se ha declarado inocente.

Este mes, en la corte, la defensa presentó una moción y hubo argumentos orales para desestimar los cargos tres y cuatro -acoso interestatal y asesinato con arma de fuego-, que son los que convierten su proceso federal en un caso con posibilidad de pena capital.

Como viene siendo habitual, un grupo de mujeres vestidas de verde -color que se ha convertido en símbolo de apoyo a Mangione, por el personaje del videojuego Super Mario- hizo cola fuera del tribunal de la Gran Manzana para poder entrar a la audiencia como público, pese a que la sensación térmica rondaba hoy por la mañana los -20 º Celsius (-4º Fahrenheit).

El equipo de seguridad de la corte explicó a EFE que los seguidores de Mangione pasaron la madrugada haciendo cola en la gélida calle para asegurar un sitio en la audiencia, que tiene una docena de asientos reservados para civiles.

Hoy, lo más comentado en los pasillos fue el caso de un hombre que fue arrestado el miércoles tras presentarse en la cárcel federal de Nueva York en la que se encuentra Mangione alegando ser agente del FBI y afirmando tener una orden judicial para liberar al joven.

El hombre, que tenía en una bolsa un tenedor para barbacoa y una cuchilla circular de acero, similar a un cortador de pizza, fue detenido y está acusado de hacerse pasar por agente del FBI.

Al margen, en la vista de hoy, la jueza Garnett también podría resolver qué pruebas podrían ser suprimidas.

La semana pasada, en otra audiencia, el equipo de defensa de Mangione argumentó que las pruebas incautadas de su mochila cuando se le detuvo en un McDonald's de Pensilvania cinco días después del tiroteo deberían ser excluidas de su juicio.

La selección del jurado para el juicio federal contra Mangione podría empezar el 8 de septiembre y el juicio programarse para este octubre o enero de 2027, dependiendo de si se enfrenta a una acusación de pena de muerte, lo cual podría retrasar ese proceso de selección de jurado. EFE

