LaLiga y la AECC se unen en la campaña solidaria 'Brazaletes de la Esperanza'

La campaña "Brazaletes de la Esperanza" alcanza su tercer año con el propósito de consolidar el brazalete verde como un emblema de solidaridad y apoyo hacia las personas afectadas por el cáncer, como informó LaLiga. Durante varias jornadas futbolísticas, la iniciativa busca destacar la importancia de una asistencia más humana y cercana para quienes transitan la enfermedad, empleando el deporte como plataforma para llegar a un público amplio y generar conciencia social. La noticia principal es la unión de LaLiga y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, para desplegar acciones conjuntas a lo largo de diferentes fechas de la competición.

Según consignó LaLiga, el proyecto se llevará a cabo en las jornadas 22 y 23 de LaLiga EA Sports, así como en las jornadas 24 y 25 de LaLiga Hypermotion. Además, la campaña estará presente en LaLiga Genuine Moeve, programa enfocado en la inclusión, durante la segunda sede de la temporada organizada en Cádiz este fin de semana. El medio detalló que el brazalete verde será portado tanto por los futbolistas como por los cuerpos técnicos y los árbitros. Los medios de comunicación que cubran estos partidos también se sumarán al uso de la cinta verde como gesto de apoyo.

De acuerdo con lo comunicado por LaLiga, el lema elegido en esta edición, "El símbolo que nos une", subraya la intención de consolidar el brazalete como un signo que represente unidad y acompañamiento ante el cáncer. El objetivo de estas acciones, según la organización, es visibilizar la realidad de las personas diagnosticadas y sensibilizar sobre la necesidad de brindarles una atención integral que contemple no solo los aspectos médicos, sino el bienestar general de quienes viven la enfermedad y el de su entorno.

En las fechas señaladas, el ingreso de los jugadores de todos los clubes de LaLiga al campo de juego incluirá, como punto destacado, el uso del brazalete verde. LaLiga resaltó que este acto simbólico persigue que tanto el público presente en los estadios como la audiencia televisiva reconozcan el desafío cotidiano que afrontan millones de personas diagnosticadas con cáncer y la importancia de la empatía colectiva.

El medio remarcó que la campaña coincide con la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, instituido el 4 de febrero como una jornada internacional de sensibilización y acción. La presencia de los brazaletes verdes durante partidos de fútbol es parte de una serie de gestos que buscan amplificar el mensaje de acompañamiento y esperanza, utilizando la visibilidad del deporte profesional como motor de compromiso social.

LaLiga explicó que la participación de entrenadores, árbitros y periodistas que trabajan en la cobertura de los encuentros también marca el alcance transversal de la iniciativa. Con este enfoque, la organización desea que el deporte funcione como canal de transformación y solidaridad, promoviendo el reconocimiento y la atención a las necesidades de quienes conviven con el cáncer.

Según LaLiga, la colaboración con la AECC refuerza el espíritu de cooperación entre organizaciones deportivas y entidades de la sociedad civil orientadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos. A través de la campaña "Brazaletes de la Esperanza", ambas instituciones proponen utilizar el simbolismo y la repercusión mediática del fútbol español para situar en primer plano la problemática del cáncer y estimular la empatía social.

Tal como detalló el medio, el programa de actividades incluye la implicación directa de todos los actores que intervienen en las jornadas deportivas, potenciando la consolidación del brazalete verde como un signo compartido de apoyo. La visibilización de la enfermedad y la reivindicación de un enfoque más humano en el trato y seguimiento de los pacientes constituyen el eje central de la acción conjunta entre LaLiga y la AECC.