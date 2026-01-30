La UE destina 63 millones de euros para Birmania y los rohingya refugiados en Bangladesh

La reducción de la ayuda humanitaria disponible y el alto nivel de desplazamiento forman parte del complejo panorama que enfrentan las comunidades afectadas por el conflicto en Birmania y la población rohingya refugiada en Bangladesh. Según informó la Comisión Europea, la asignación de fondos busca mitigar la vulnerabilidad de las personas que permanecen desplazadas o que han perdido el acceso a servicios esenciales como resultado del golpe militar ocurrido en Birmania hace cinco años, así como del éxodo consecutivo hacia países vecinos.

El medio Europa Press detalló que el Ejecutivo comunitario ha aprobado una partida de 63 millones de euros destinada a afrontar la crisis humanitaria en esta región del sudeste asiático. De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Europea, se destinarán 38,6 millones de euros para dar apoyo a las poblaciones birmanas impactadas por el conflicto armado. Este monto financiará acciones de asistencia alimentaria, nutrición de emergencia, refugio temporal para personas desplazadas, acceso a agua potable y servicios de saneamiento, así como atención sanitaria enfocado en las zonas de difícil acceso. Parte de los recursos también cubrirá programas de educación sobre los riesgos asociados a minas terrestres, atención para las víctimas de estos artefactos y apoyará la educación en contextos de emergencia.

El resto de la ayuda, unos 23,4 millones de euros, estará dirigido a Bangladesh, para atender a aproximadamente 1,2 millones de refugiados rohingya, la mayoría agrupados en la ciudad de Cox’s Bazar, así como a las comunidades locales que les ofrecen acogida. Europa Press reportó que en ese contexto los fondos permitirán proporcionar lo que el Ejecutivo define como "asistencia vital". Este concepto involucra la provisión de alimentos y nutrición, el mantenimiento y refuerzo de los refugios en los campamentos, la oferta de servicios médicos esenciales, educación en condiciones de emergencia y acceso a agua segura y saneamiento adecuado.

Según consignó el medio, esta financiación forma parte del presupuesto inicial que la Unión Europea se ha propuesto para 2026 en la región del Sur y Sudeste Asiático. Como es habitual, la canalización de estos recursos se realizará únicamente a través de organizaciones asociadas, tanto ONG internacionales como agencias adscritas a Naciones Unidas. Esta política de cooperación busca garantizar la llegada efectiva de la ayuda hasta las poblaciones con mayores niveles de vulnerabilidad.

De acuerdo con los datos facilitados por la Comisión Europea, las necesidades humanitarias en Birmania han registrado un notable incremento a partir del golpe de Estado militar ejecutado hace cinco años, fenómeno que se agravó tras el terremoto de magnitud 7,7 ocurrido en marzo de 2025. Este evento sísmico provocó la muerte de casi 4.000 personas y afectó también a China y Tailandia. Tras este desastre natural y frente a las restricciones presupuestarias a nivel internacional, Naciones Unidas decidió realizar un ejercicio de priorización que restringió el número de beneficiarios directos a poco más de 16 millones, dentro de los cuales más de 3,6 millones se identifican como desplazados forzosos. Los enfrentamientos armados se extienden por todo el territorio birmano, y el conflicto se ubica como el segundo más letal del mundo, según información de la Comisión Europea recogida por Europa Press.

El éxodo de la minoría rohingya, motivado por episodios prolongados de violencia y represión en Birmania, continúa marcando un desafío para los países vecinos. Más de 1,2 millones de personas de esta etnia permanecen en Bangladesh, la mayoría de forma prolongada desde el desplazamiento masivo originado hace más de ocho años. La escasez de oportunidades para asegurar sus medios de vida y el aumento de la inseguridad en los campamentos incrementan la presión sobre la población refugiada. El medio Europa Press alertó que estas condiciones llevan a que parte de los rohingya recurra a rutas migratorias peligrosas con destino a Malasia, Indonesia, Tailandia e India, lo que incrementa el riesgo de incidentes durante estos desplazamientos.

En el comunicado oficial, la Comisión Europea destacó que dentro de las áreas cubiertas por la ayuda también figura la protección frente a amenazas de minas terrestres y el soporte a las víctimas de estos dispositivos, al reconocer la alta exposición a riesgos físicos que enfrentan las comunidades en zonas de enfrentamiento o desplazamientos recurrentes. Los programas de educación de emergencia buscan atender la interrupción del acceso escolar, elemento especialmente sensible entre las infancias desplazadas.

Europa Press puntualizó que la estrategia de apoyo de la Unión Europea mantiene una focalización hacia la asistencia más básica y urgente, colocando el énfasis en soluciones temporales pero sostenidas en áreas como alimentación, salud, protección y acceso al agua en ambos países. Tales acciones se presentan, en palabras de la Comisión, como respuestas necesarias ante la reducción de recursos financieros internacionales y el persistente aumento de la crisis humanitaria en el sudeste asiático.