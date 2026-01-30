Francisco y Cayetana Rivera, los grandes apoyos de Lourdes Montes en su desfile más especial

Qué mejor celebración para Lourdes Montes y su socia Rocío Terry en el décimo aniversario de la creación de su firma 'Miabril' que presentar su nueva colección en la jornada inaugural de SIMOF 2026 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla , que convierte estos días a la ciudad andaluza en el epicentro de la moda flamenca.

Un desfile muy especial en el que como no podía ser de otra manera la diseñadora ha contado con el apoyo incondicional de su marido Francisco Rivera y de la hija que el extorero tiene en común con Eugenia Martínez de Irujo, Cayetana Rivera, que han presenciado orgullosos desde el front-row las propuestas de Lourdes para la próxima Feria de Abril, y con una inesperada y emocionante sorpresa.

Y es que sus hijos Carmen y Curro, directos desde el colegio todavía con el uniforme escolar y sus mochilas -su tercer hijo, Nicolás, de 9 meses, se quedó en casa al ser todavía demasiado pequeño- han asistido al desfile y no han dudado en subirse a la pasarela para abrazar a su mamá y entregarle un ramo de flores al final del desfile, protagonizando una preciosa instantánea familiar y desatando el aplauso de los asistentes, entre los que han destacado Virginia Troconis, Ágatha Ruiz de la Prada, y la hermana de Lourdes, Sibi Montes, con su marido Mateo Ibáñez.

Radiantes, la diseñadora y su socia han atendido a la prensa en el photocall y, reconociendo que este año no han sentido "tantos nervios porque la experiencia es un grado" y son ya 10 años presentando sus propuestas, han destacado que en esta ocasión han querido que los diseños rocieros tuviesen un importante protagonismo, "ya que muchas clientas no se visten para la feria, pero sí para el Rocío y había que darle su sitio, claro".

"Nos hemos inspirado en la sencillez nuestra, que es nuestro sello. Empezamos hace ya 10 años justo, en el 2016 creamos la marca, y quieras que no hemos cogido un camino identificativo y la gente ya sabe lo que se va a encontrar cuando viene a nuestros desfiles, sencillez, colorido, traje fluido, cómodo, fáciles de llevar y que favorecen mucho" han expresado orgullosas.

Una cita en la que además de Lourdes, pura elegancia con un look 'casual' protagonizado por unos vaqueros rectos, una chaqueta blanca con efecto capa en la parte superior, y sandalias negras de taconazo, Tana Rivera se ha llevado todas las miradas con un top rojo de cuello redondo, una blazer negra con detalles blancos efecto corsé, y un abrigo de pelo marrón.