Florida dejará de ofrecer la posibilidad de hacer en español los exámenes de conducir

Miami (EE.UU.), 30 ene (EFE).- Florida dejará de ofrecer la posibilidad de realizar los exámenes para la licencia de conducir en español a partir del 6 de febrero, y también impedirá pedir la ayuda de un intérprete, informó este viernes el Departamento estatal de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV).

"Todos los exámenes teóricos y prácticos para obtener la licencia de conducir se administrarán exclusivamente en inglés. Este cambio se aplica a todas las categorías de licencias de conducir, incluidos los exámenes orales", informó en un comunicado el departamento.

Hasta ahora, el organismo ofrecía la posibilidad de realizar en español o emplear servicios de traducción para los exámenes de la mayoría de licencias no comerciales, dada la gran proporción de población hispanohablante en el estado y especialmente en su parte más meridional.

Más de uno de cada cinco núcleos familiares residentes en Florida aseguró emplear el español en sus hogares, según datos del último Censo.

El FLHSMV sostuvo que la decisión pretende "garantizar la seguridad vial para todos los floridanos y visitantes, promoviendo una comunicación clara, la comprensión de las leyes de tránsito y un comportamiento de conducción responsable".

Añadió que ya ha actualizado su sistema de exámenes de licencia de conducir en todo el estado para cumplir con la medida.

Las autoridades de Florida responsabilizaron la ausencia del dominio del inglés de un conductor de camiones indio de un accidente que provocó el pasado agosto la muerte de tres personas.

En ese caso, el conductor poseía una licencia comercial que había tramitado en el estado de California, lo que provocó fuertes acusaciones por parte de Florida al gobierno de ese estado, liderado por el demócrata Gavin Newsom.EFE