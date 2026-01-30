El hijo de Rosario Flores, Pedro Antonio, y Lucía Cepeda oficializan su relación en el último homenaje a Antonio Flores

La inauguración de la exposición fotográfica dedicada a Antonio Flores contó con la inesperada presentación pública del noviazgo entre Pedro Antonio Lazaga, hijo de la cantante Rosario Flores, y Lucía Cepeda, hija de Alba Molina. Según informó el medio, este evento no solo significó un homenaje más al legado artístico de Antonio Flores, sino que reunió a dos descendientes de reconocidas familias de la música española, quienes decidieron oficializar su relación tras más de un año de discreción.

De acuerdo con la información publicada, la muestra fue organizada en la tienda de moda vintage “Cuidado con el duende”, situada en el centro de Madrid y gestionada por Rosario Flores y Mariola Orellana. Allí se presentaron imágenes nunca antes vistas, capturadas por la artista noruega Marianne Nilsen, amiga cercana de Flores y considerada parte de su círculo íntimo. Nilsen seleccionó fotografías familiares y personales con el propósito de mostrar facetas menos conocidas del cantautor, quien falleció hace casi treinta años.

Tal como detalló la fuente, la ceremonia de inauguración se llevó a cabo unos días antes del aniversario número treinta de la muerte de Antonio Flores, efeméride que se cumple el 30 de mayo. A la cita acudieron numerosos personajes reconocidos del ámbito cultural y social, entre ellos el cantante Pablo Alborán, Simoneta Gómez-Acebo —sobrina del Rey Juan Carlos—, la actriz Macarena Gómez, el presentador José Yélamo y la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís.

En el mismo evento, Rosario Flores asumió un papel central como anfitriona junto a Mariola Orellana. La artista compartió ante la prensa su profunda admiración por la labor de Marianne Nilsen, señalando: “Marianne Nilsen es una gran fotógrafa, la musa de mi hermano y tiene pues tiene toda su creación maravillosa al lado de mi hermano y bueno, yo la amo es como de mi familia de toda la vida... y vengo a honrarla y a apoyarla, por supuesto que sí, y además toda su creación, todo lo que ella va a exponer es maravilloso si queréis saber un poquito más de mi hermano”. Esta declaración, publicada por la fuente, subraya el vínculo especial de Nilsen con la familia Flores, así como la carga emotiva del evento.

La presencia de Pedro Antonio Lazaga y Lucía Cepeda no pasó desapercibida. Ambos decidieron acudir juntos al homenaje, haciendo oficial ante el público su relación, que une a dos familias icónicas de la música española. Por un lado, Pedro Antonio es nieto de la reconocida “La Faraona” Lola Flores, mientras que Lucía Cepeda es nieta de Lole y Manuel, un dúo flamenco de amplia trayectoria. La unión de estas dos sagas artísticas despertó la atención de los asistentes y de la prensa, dada la importancia de sus apellidos en la historia musical del país.

El medio detalló que, aunque la pareja ha optado por una vida lejos de la excesiva exposición mediática, no dudaron en acudir juntos al acto que resultó significativo tanto a nivel personal como familiar. En el homenaje se destacó también el notable parecido físico entre Pedro Antonio y su tío Antonio Flores, recordando la continuidad de algunos rasgos característicos a través de las generaciones.

Entre los ausentes en la jornada homenaje se contó a varios miembros de la familia Flores. Según consignó la fuente, se echó de menos a Lolita, Elena Furiase y Alba Flores —quien no pudo asistir por compromisos profesionales—, así como a la hija mayor de Rosario, Lola Orellana, quien próximamente convertirá a la cantante en abuela.

El homenaje a Antonio Flores se realizó en un contexto de renovado interés por su figura, potenciado por el reciente lanzamiento de la película documental “Flores para Antonio”, dirigida por Alba Flores. Esta producción cinematográfica, que aborda la vida y trayectoria del cantante, se encuentra nominada en dos categorías de los Premios Goya y goza de una importante acogida en las salas de cine del país, según reportó el medio.

Marianne Nilsen, figura central de la exposición, presentó en la tienda de Rosario y Mariola una selección de imágenes con el objetivo de rendir tributo a la vida y obra de Antonio Flores desde una mirada cercana e íntima. La muestra incluyó retratos y momentos familiares nunca antes expuestos al público, lo que atrajo la atención tanto de seguidores del artista como de personalidades del espectáculo y la cultura.

El evento en Madrid sirvió para conmemorar a Antonio Flores en un espacio marcado por la nostalgia y la memoria compartida, a través de relatos visuales y la presencia de quienes formaron parte de su círculo más cercano. Las imágenes inéditas y los discursos de familiares y amigos directos contribuyeron a revivir la figura del cantautor, cuya música y legado continúan presentes en la cultura popular española, según publicó el medio.