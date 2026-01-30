El español Pepe Martí busca poner a la Fórmula E en "el mapa" al competir en Miami

Hugo Barcia

Miami, 30 ene (EFE).- Con apenas 20 años y recién dado el salto a la élite, el piloto español del CUPRA Kiro de la Fórmula E, Pepe Martí, piensa a lo grande al competir este fin de semana en Miami. Su objetivo prioritario es afianzarse como un competidor fiable, pero sostiene que le gustaría convertirse en la persona que acerque esta disciplina a España a base de triunfos.

"Lo que hace falta es alguien que ponga la Fórmula E en el mapa. (...) Ojalá que en el futuro cercano yo pueda ser un catalista o alguna ayuda para que el campeonato crezca en España", dijo Martí a EFE fuera del garaje de su escudería en el Autódromo Internacional de Miami, donde este sábado se disputa la tercera prueba del campeonato.

Ningún español ha logrado alcanzar un podio hasta la fecha en la Fórmula E. El pionero, Jaime Alguersuari, logró un 4º puesto en 2015, y Oriol Servià, Dani Juncadella o Roberto Merhi nunca lograron superar ese resultado.

Martí apenas lleva dos carreras en esta categoría de coches eléctricos, con un séptimo puesto como mejor resultado en el último e-Prix de México este mes, después de debutar con un accidente en Sao Paulo.

Pero admite que serán las victorias las que atraerán al público español a la Fórmula E, como sucedió con Fernando Alonso o Carlos Sainz Jr. en la Fórmula 1, y Nani Roma o Carlos Sainz en rallies.

"Al final todos vemos a Fernando (Alonso) porque lo hemos visto ganar carreras", resumió.

El e-Prix de Madrid, que se celebrará entre el 21 y el 22 de marzo en el Circuito del Jarama, será también una gran oportunidad para acercar esta disciplina al público.

"Espero que en España podamos tener el mismo efecto (que en México), que tengamos una buena carrera, una carrera divertida en el Jarama y que eso acerque a la gente al campeonato", afirmó Martí.

Su debut en la Fórmula E se produce tras casi dos años en la Fórmula 2 como piloto de Campos Racing y del programa de jóvenes talentos de Red Bull. El año pasado abandonó el campeonato a dos carreras del final para prepararse de cara al inicio de la nueva temporada de la disciplina de coches eléctricos.

"No había prospecto de futuro de aquí a un año y medio en Fórmula 2 o Fórmula 1", recuerda ahora el piloto, quien lamentó, eso sí, la forma de cerrar una etapa de cinco años trabajando con Campos Racing.

El salto a la Fórmula E, donde corre para la escudería recién formada CUPRA Kiro, le ofrece una vía alternativa para acceder a la Fórmula 1, aunque el propio Martí dijo que es algo que ahora no pasa por su mente.

"Si las cosas salen y llegan cosas de la Fórmula 1 ya se verán en el debido tiempo, pero ahora mismo el objetivo es hacerlo bien aquí".

Por el momento, destacó que necesita convertirse en un competidor "fiable, que cometa pocos errores y que saque puntos", y tener paciencia en una primera temporada en la que cree que será complicado aspirar a grandes resultados.

El joven piloto tiene a Alonso como uno de sus mentores y confesó que el doble campeón de la F1 le había dado varios consejos de cara a su nueva etapa en la Fórmula E.

"Me ha dicho es que sigo teniendo 20 años y aún estoy en una época de aprendizaje", dijo Martí, recordando que debe mantener los pies en el suelo "en una categoría de la élite donde hay marcas muy competitivas".

Aparte de grandes escuderías, la nueva temporada de la Fórmula E también cuenta con grandes pilotos, incluidos seis con experiencia en la Fórmula 1, entre ellos el excompañero de Alonso en McLaren (2017-2018), el belga Stoffel Vandoorne.

Sin embargo, Martí insistió en que su periplo en la Fórmula 2, en el que tuvo que fajar en pista con Kimi Antonelli, Isack Hadjar y Oliver Bearman, actuales pilotos de F1, le han preparado para este momento.

"Hay mucho nivel en la Fórmula 2 y creo que eso me ha preparado bastante bien para venir aquí, donde el nivel es muy alto también", sostuvo el debutante.

Por el momento, ocupa la undécima posición del campeonato, con el objetivo de mejorar esa posición este sábado en Miami.EFE

