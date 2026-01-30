El defensa serbio del Deportivo Alavés Nikola Maras jugará lo que resta de temporada cedido en el CD Mirandés

La llegada de Nikola Maras al CD Mirandés responde a la necesidad del club de Miranda de Ebro de reforzar la zona defensiva con un perfil contrastado en la categoría, pocos días antes de disputar un importante encuentro ante el Málaga CF. Según detalló el medio oficial del Deportivo Alavés, el zaguero serbio se incorpora en calidad de cedido y estará disponible para el entrenador Antxon Muneta desde el próximo compromiso liguero, tras concretarse un acuerdo entre ambas entidades.

De acuerdo con la información publicada por el Deportivo Alavés, la cesión se extiende hasta el final de la presente temporada en LaLiga Hypermotion. Maras, cuya estatura roza los 1,90 metros, suma un extenso recorrido en el fútbol español de Segunda División. Antes de fichar por el club blanquiazul, integró las plantillas de la UD Almería, el Levante UD, el Sporting de Gijón y el propio Alavés. El Mirandés valoró especialmente la experiencia del futbolista serbio para consolidar una defensa en busca de solidez y regularidad en las próximas jornadas.

El comunicado de la entidad de Miranda de Ebro destacó que la incorporación del defensa apunta no solo a reforzar la plantilla, sino a ofrecer alternativas inmediatas para el cuerpo técnico. "El nuevo futbolista jabato llega al Club con la intención de volver a sumar minutos y aportar esa experiencia y fiabilidad a la parcela defensiva del CD Mirandés", señaló el mensaje difundido por el club.

Nikola Maras ha entrenado desde este viernes con sus nuevos compañeros bajo las órdenes de Antxon Muneta y podrá ser convocado para el partido frente al Málaga CF, tal como reportó el CD Mirandés en sus canales oficiales. Según consignó el Deportivo Alavés en el comunicado sobre la operación, la intención es que el defensor relance su carrera deportiva tras un periodo con escasas oportunidades en el conjunto vitoriano.

En el plano internacional, el zaguero suma dos participaciones con la selección absoluta de Serbia, lo que añade una dimensión adicional a su perfil profesional, según informó el Deportivo Alavés. Esta experiencia internacional y su historial en varios equipos españoles proporcionan al CD Mirandés un recurso adicional para afrontar el tramo decisivo del campeonato.

El club vasco, por su parte, agradeció el trabajo realizado por Maras y deseó al futbolista «una óptima etapa profesional y una exitosa cesión en el conjunto jabato», según concluyó el comunicado difundido tras el acuerdo de cesión. De esta manera, tanto la entidad de Vitoria como la de Miranda de Ebro manifestaron su expectativa de que la operación resulte beneficiosa para todas las partes involucradas durante el resto de la temporada.