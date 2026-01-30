El centrocampista Leon Goretzka dejará el Bayern a final de temporada y no en este mercado invernal

El centrocampista alemán Leon Goretzka dejará el Bayern de Múnich cuando concluya la presente temporada 2025-26, cuando siente que será "el momento adecuado", y no en este mercado invernal, tras ocho años en el club muniqués.

"Por mucho que me honre el interés de los mejores clubes del mundo, he decidido de manera clara quedarme en el Bayern hasta el final de la temporada", escribió Goretzka en su cuenta de Instagram, descartando salir a otro equipo en este mercado invernal, después de que otros conjuntos, entre ellos el Atlético de Madrid, se interesaran por el centrocampista.

El contrato del jugador, de 30 años, expira a final de este curso, por lo que el centrocampista podrá cambiar de equipo sin coste. "Es el momento adecuado para mí para empezar un nuevo capítulo, como futbolista y como persona", prosiguió el germano.

Por su parte, el director deportivo del Bayern, Christoph Freund, confirmó que "ha habido algunas conversaciones con Leon y todas las partes implicadas" sobre el futuro del jugador, antes de decidir acabar su contrato con el club bávaro.

"Es consciente de lo que está pasando, la energía que hay en el equipo y que este año se pueden conseguir muchas cosas. Leon quiere estar ahí. No se ha acabado, luchará con el equipo durante los próximos meses para que podamos lograr grandes cosas", agregó.

El futbolista alemán ha sido titular en 16 encuentros esta temporada, todos ellos en Bundesliga, Copa Alemana y Supercopa Alemana y no en Champions, en un curso previo al Mundial del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México.