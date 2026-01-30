El Caja Rural-Seguros RGA debutará con "orgullo" en el Tour de Francia

Tras haber alcanzado la posición número 23 en el ranking de la Unión Ciclista Internacional durante la temporada previa, el equipo Caja Rural-Seguros RGA obtuvo, según reportó el propio club en un comunicado y recogió el medio, la invitación histórica que les permitirá participar por primera vez en el Tour de Francia en 2026. La escuadra navarra recibió así la confirmación para sumarse a la prueba más relevante del ciclismo internacional, cuya próxima edición comenzará el 4 de julio en Barcelona.

Según publicó el equipo y tal como reflejaron medios especializados, el presidente deportivo José Miguel Fernández transmitió que este logro representa el resultado de años de constancia y desarrollo de la estructura, y agradeció la oportunidad que ofrece la organización de la carrera, ASO. Fernández afirmó que la preparación para este debut en el Tour se realizará con atención a todos los detalles y con el respeto que implica medirse durante tres semanas contra los conjuntos de mayor nivel mundial.

El medio también detalló que la plaza en la ronda gala llega después de una campaña 2025 en la que Caja Rural-Seguros RGA se distinguió tanto en el rendimiento deportivo como en otras pruebas destacadas, recibiendo invitaciones a clásicas como Lieja-Bastoña-Lieja, la Flecha Valona y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, consagrando su crecimiento entre las formaciones continentales profesionales.

Sobre el recorrido de la edición 2026, el Tour propondrá un inicio con tres etapas en Cataluña. En la primera de ellas se disputará una contrarreloj por equipos en Barcelona, antes de desplazarse rápidamente hacia los Pirineos para las primeras jornadas de montaña. Las etapas alpinas de alta exigencia y la llegada al Alpe d’Huez formarán parte del recorrido, reservando el cierre para París con el circuito urbano de Montmartre, tal como ya sucedió el año anterior.

En su intervención, Fernández recalcó el carácter “ambicioso pero realista” del planteamiento del equipo, que buscará protagonizar la carrera, pelear por alguna victoria de etapa y aprovechar la repercusión de este ingreso en la élite ciclista. El director deportivo remarcó que el conjunto pretende mantenerse fiel a sus valores fundacionales, señalando el compromiso del caja Rural-Seguros RGA con la formación de ciclistas jóvenes y el trabajo colectivo dentro y fuera de las carreteras.

La inclusión del equipo español en el Tour de Francia 2026 se considera un reconocimiento al proyecto deportivo consolidado, tal como consignó el comunicado, en el que sus responsables insistieron en la importancia de la regularidad y el esfuerzo demostrado por todos los integrantes de la estructura a lo largo de los años. La cita representará además un motivo de “orgullo e ilusión”, conceptos expresados por la escuadra para definir el alcance de un hito largamente esperado en la historia del ciclismo navarro.

El inicio de la competencia en Barcelona y el paso por escenarios y etapas emblemáticas del ciclismo mundial multiplican la expectativa en el entorno del club, con vistas al que consideran “el reto más importante” afrontado por el equipo desde su fundación. El club destacó que preparará su primera intervención en la Grande Boucle con la máxima dedicación en todos los detalles técnicos y logísticos, conscientes del nivel de exigencia en cada jornada del Tour.

El comunicado oficial difundido por Caja Rural-Seguros RGA y reportado por medios deportivos subraya que el grupo asumirá la salida en la ronda francesa procurando plasmar su identidad y buscando nuevas oportunidades deportivas para sus corredores más jóvenes. La prioridad, según el staff directivo recogido en las declaraciones, pasará por “dejar huella” entre los grandes protagonistas de la cita francesa y forjar experiencia en el mayor escaparate global del ciclismo, sin apartarse de los objetivos formativos que definen al conjunto en los últimos años.