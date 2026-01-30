Efemérides el 31 de enero

En un 31 de enero, pero de 1980, mueren 37 personas en el asalto e incendio de la Embajada española en Guatemala por parte de las fuerzas de seguridad del país. La embajada había sido ocupada por campesinos y estudiantes guatemaltecos que denunciaban la represión militar.

OTRAS EFEMÉRIDES

1901.- Se estrena en Moscú la obra "Tres hermanas", de Antón Chéjov.

1917.- Los científicos alemanes Otto Hahn y Lise Meitner descubren el protactinio, elemento radiactivo.

1918.- Primera Guerra Mundial: ataque aéreo alemán a París.

1936.- El escritor estadounidense William Faulkner, escribe la última página del manuscrito de su novela "¡Absalom, Absalom!".

1944.- Los estadounidenses desembarcan en las islas Marshall, en el Pacífico.

1950.- El presidente de EEUU, Harry S. Truman, ordena la producción en su país de la bomba de hidrógeno.

1958.- Lanzamiento al espacio del primer satélite estadounidense "Explorer-1", la respuesta de los científicos de Estados Unidos a la puesta en órbita del Sputnik 1 y 2 por parte de la URSS.

1971.- Estados Unidos lanza al espacio el "Apolo XIV", una misión espacial tripulada que fue la tercera que alunizó.

1976.- Robo de 118 cuadros de la última época de Picasso en el palacio de los Papas de Aviñón, que fueron recuperados en octubre de ese año por la policía.

1977.- Inauguración en París del Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, conocido popularmente como Centro Pompidou.

1980.- La reina Juliana de Holanda anuncia su abdicación en favor de su hija Beatriz, que se hizo efectiva el 30 de abril siguiente, cuando fue coronada Beatriz.

1990.- La cadena de comida rápida estadounidense McDonalds abre en el centro de la ciudad de Moscú su primer establecimiento en Rusia.

1992.- El presidente ruso, Boris Yeltsin, toma posesión del escaño de la desaparecida URSS en el Consejo de Seguridad de la ONU.

2020.- Reino Unido abandona definitivamente la UE, tras 47 años de permanencia en el club europeo.

2021.- La misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investiga en China el origen del coronavirus visita el mercado de Wuhan en el que se detectaron los primeros contagios.

2022- Las cadenas de televisión Televisa y Univision completan su proceso de fusión y se convierten en un gigante del sector de medios en español con una audiencia potencial de 100 millones de hispanohablantes.

NACIMIENTOS

1797.- Franz Peter Schubert, compositor austriaco.

1820.- Concepción Arenal, escritora y penalista española.

1872.- Zane Grey, escritor estadounidense de novelas del Oeste.

1881.- Ana Paulova, bailarina rusa.

1921.- Alfredo Cocozza Lanza, "Mario Lanza", cantante y actor estadounidense.

1923.- Norman Mailer, escritor y periodista estadounidense.

1929.- Jean Simmons, actriz británica.

1935.- Kenzaburo Oe, escritor japonés y Premio Nobel de Literatura 1994.

1938.- Beatriz de Orange-Nassau, reina de los Países Bajos.

1946.- Juan José Millas, escritor español.

1956.- John Lydon, "Johnny Rotten", vocalista de la banda británica Sex Pistols.

1970.- Amelia Driver (Minnie Driver), actriz británica.

1981.- Justin Timberlake, actor y cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

1944.- Jean Giraudoux, dramaturgo francés.

1987.- Yves Allegret, director francés de cine.

2007.- Francisco Rallo, escultor español.

2008.- Volodia Teitelboim Volosky, escritor y político chileno.

2010.- Tomás Eloy Martínez, escritor y periodista argentino.

2012.- Juan Carlos Gené, actor y dramaturgo argentino.

2015.- Richard von Weizsäcker, primer presidente de la Alemania reunificada.

- Jose Manuel Lara, empresario, presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia.

2016.- Francisco Flores, político salvadoreño.

2018.- Haím Guri, poeta, novelista, periodista y cineasta israelí.

- Rasual Butler, cantante estadounidense y exjugador de la NBA.

2020.- Mary Higgins Clark, escritora estadounidense.

2024.- Mario Levi, escritor turco. EFE