Colombia afirma que empresas nacionales podrían transportar gas natural y crudo de Venezuela "pronto"

ISA Conexiones aparece como una de las compañías que podrían desempeñar un papel en el fortalecimiento del sistema energético venezolano, mediante iniciativas de transmisión y asistencia en infraestructura, tal como lo realiza en otros países de la región. Así lo manifestó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía de Colombia, al detallar los posibles escenarios para la participación de empresas colombianas en la industria energética venezolana y adelantar anuncios sobre el interés de estas empresas por incursionar en ese país. Según informó el medio citado por Palma y consignó 'Bloomberg', estas acciones están condicionadas a la evolución de las sanciones mantenidas por Estados Unidos sobre Venezuela y a los cambios recientes en la política de hidrocarburos del país vecino.

Palma explicó a través de su cuenta de X que tanto Ecopetrol como otras firmas nacionales podrían intervenir en las etapas de exploración, producción y transporte de gas natural, gas licuado de petróleo (GLP) y crudo venezolano. De acuerdo con lo reportado por Bloomberg y la información compartida por el ministro, la estatal petrolera Ecopetrol ya se encuentra analizando la posibilidad de reanudar las importaciones de gas natural desde Venezuela. Esta posibilidad se vuelve más tangible luego de una reciente medida de la administración estadounidense, que el jueves pasado emitió una licencia general para ampliar la capacidad de operación de empresas petroleras extranjeras en Venezuela, tras la aprobación de una reforma relevante a la política de hidrocarburos por parte de los legisladores venezolanos.

La eventual participación de Ecopetrol y empresas nacionales está vinculada al levantamiento o flexibilización de las restricciones estadounidenses que en los últimos años han limitado las transacciones energéticas con Venezuela. De acuerdo con lo detallado por Edwin Palma, el objetivo no solo contempla importar materias primas como gas y derivados, sino también contribuir a la recuperación del sistema energético venezolano. ISA Conexiones, otra empresa estatal colombiana citada por Palma, posee experiencia en transmisión eléctrica y actuaría, de manera independiente o junto a otras compañías, en el desafío técnico de rehabilitar y robustecer la red energética venezolana.

La reforma a la política de hidrocarburos aprobada recientemente en Venezuela constituye un punto de partida para nuevos acuerdos energéticos en la región. Según publicó Bloomberg, la autorización de la Casa Blanca permite ampliar ciertas operaciones para empresas energéticas en territorio venezolano, aumentando las oportunidades para que compañías extranjeras, incluyendo las colombianas, negocien y participen en proyectos conjuntos. El acercamiento ocurre en un contexto marcado por la intención de Colombia de diversificar su matriz energética y fortalecer la seguridad del suministro.

En el análisis brindado por Edwin Palma, se mencionan las diversas vertientes de cooperación que Colombia contempla con Venezuela en materia de energía, que no excluyen la apuesta por el desarrollo futuro de energías limpias. La posibilidad de avanzar hacia un intercambio de gas natural y otros recursos energéticos dependerá de la evolución de la política internacional, principalmente del comportamiento de las sanciones estadounidenses. De acuerdo con lo anunciado tanto por el Gobierno colombiano como por 'Bloomberg', las conversaciones y los estudios técnicos al respecto continúan.

El medio Bloomberg recordó además que Ecopetrol, principal empresa petrolera de Colombia, mantiene interés en aprovechar oportunidades de negocio en la región, a la espera de que las condiciones normativas y comerciales lo permitan. A medida que Estados Unidos relaje las restricciones, se abren posibles modalidades de cooperación binacional, especialmente en proyectos de transporte de materiales energéticos y en la exploración de reservorios aún por explotar. Según lo comunicado por las autoridades y reportado por la prensa, Colombia espera avances regulatorios externos para activar acuerdos que faciliten tanto la importación de gas como la consolidación de una infraestructura energética transfronteriza.

ISA Conexiones, con trayectoria en la transmisión y fortalecimiento de redes energéticas en varios países de América Latina, evaluaría implementar modelos de gestión similares en territorio venezolano. De acuerdo con lo consignado por Edwin Palma, “podría sola o acompañada adelantar una recuperación y fortalecimiento del sistema energético del país vecino, como lo hace en otros países de la región”. Esta perspectiva amplía la importancia de la cooperación técnica, no limitada a la mera compraventa de recursos.

Tal como consignó la información compartida tanto por el Gobierno colombiano como por medios especializados, el interés en fortalecer los lazos energéticos entre Colombia y Venezuela responde a la necesidad de diversificar rutas de suministro y colaboración en un entorno regional donde la integración energética se presenta como alternativa ante la volatilidad de los mercados internacionales. El avance en la importación o intercambio de gas con Venezuela, así como la participación de compañías como Ecopetrol e ISA Conexiones en proyectos conjuntos, permanece condicionado a las próximas decisiones regulatorias de Estados Unidos y a la implementación efectiva de la reforma petrolera venezolana.