Álvaro de Marichalar arremete contra Iñaki Urdangarín y le compara con su hermano Jaime

Alejado de los focos a causa de una expedición marítima que le ha mantenido alejado de España en los últimos siete años, Álvaro de Marichalar -el hermano más mediático Jaime de Marichalar- ha reaparecido este jueves en la celebración del 49 cumpleaños del popular cocinero Mario Sandoval y, sin pelos en la lengua, ha arremetido contra Iñaki Urdangarín por sus memorias, lanzando una demoledora comparativa entre el exmarido de la infanta Cristina y el de la infanta Elena por su actitud con la Familia Real tras sus respectivas separaciones, en la que tampoco se ha olvidado de la Reina Letizia.

"A mi juicio, el consorte de una infanta, como es Iñaki Urdangarín, por principio no tiene que decir nada nunca. Ahí está el ejemplo del consorte o exconsorte de la infanta Elena, que es mi hermano Jaime, que no dice nunca nada, en ningún momento, no dice nunca nada porque no tiene nada que decir, porque no puede decir nada, si respeta la institución, y si respeta su papel, y si se respeta a sí mismo. Entonces, yo creo que un consorte no tiene, insisto, nada que decir" ha sentenciado.

Y, como ha expresado rotundo haciendo referencia a Doña Letizia, "eso incluye a la reina consorte. La reina consorte no tiene nada que decir. La reina consorte la Constitución no le atribuye nada, ningún rol, o sea, no tiene que opinar de nada. Ahora, el otro día, en la terrible tragedia del descarrilamiento de los trenes en Adamuz, creo que la reina consorte tenía que haberse quedado callada, porque no tiene que opinar y menos además opinar contra una gran mayoría de españoles que piensan distinto. Es decir, la labor de la Corona es de imparcialidad total, y para ser imparcial muchas veces hay que callarse, y cuando no te callas, por lo menos dices las cosas de una manera pulcramente imparcial".

Dejando claro que no piensa leer el libro de Urdangarín, ha vuelto a hacer una comparativa con su hermano, convencido de que al padre de Froilán y Victoria Federica nunca se le ocurriría escribir sus memorias porque "sabe muy bien cuál es su función y cuál es su responsabilidad consigo mismo y con la institución. Y nunca dirá nada porque sabe respetarse".