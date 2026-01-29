Windows 11 alcanza los mil millones de usuarios pero se enfrenta a diversos fallos de funcionamiento

La última actualización de seguridad de Windows 11 ha provocado que algunos equipos no logren iniciar normalmente, mostrando en sus pantallas el mensaje “Su dispositivo ha experimentado un problema y necesita reiniciarse”, acompañado del código de retención ‘UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME’. Según reportaron medios como Neowin y AskWoody y publicó The Verge, la compañía Microsoft reconoció que determinados dispositivos han experimentado estos errores después de recibir la actualización de enero, lo que obliga a los usuarios a recurrir a procedimientos manuales de recuperación para volver a operar sus computadoras. Este incidente se suma a otros problemas de funcionamiento detectados luego de la migración masiva a Windows 11 motivada por el fin del soporte para Windows 10.

De acuerdo con The Verge, Microsoft confirmó la existencia de estos fallos en una alerta dirigida a administradores de tecnologías de la información, donde detalló que la complicación principal afecta a los equipos que no instalaron la actualización de seguridad de diciembre pasado. Tras revertir esa actualización, los dispositivos habrían quedado en una condición técnica incorrecta, lo que aumenta la probabilidad de fallos al intentar instalar nuevas actualizaciones de Windows. La compañía advirtió que el intento de actualización bajo estas circunstancias puede impedir que el equipo arranque correctamente. Microsoft comunicó que aún no cuenta con una solución definitiva para este inconveniente y que se encuentra desarrollando una alternativa parcial, la cual no impediría que los dispositivos caigan en este estado ni repararía los equipos que ya presentan la falla.

El crecimiento reciente de usuarios de Windows 11 se encuentra impulsado por la decisión de Microsoft, tomada oficialmente en octubre del año anterior, de dejar de dar soporte a Windows 10. Esto incluyó la interrupción de actualizaciones de ‘software’, parches de seguridad y asistencia técnica para la versión anterior, lo que aceleró la transición de usuarios y empresas hacia el sistema operativo más reciente. Según consignó The Verge, la empresa celebró recientemente haber alcanzado la cifra de mil millones de dispositivos activos con Windows 11, un hito que fue anunciado por el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, durante la presentación de resultados del segundo trimestre fiscal de 2026. Nadella calificó este volumen de usuarios como un evento “importante” para la compañía, destacando el ritmo superior de adopción de esta versión comparado con ediciones anteriores de Windows.

Microsoft decidió extender por un año adicional el soporte de seguridad para Windows 10, aunque bajo el esquema de pago denominado Programa de Actualizaciones de Seguridad Extendidas (ESU). En el caso de los usuarios de la Unión Europea, estos acceden de forma gratuita a dichas actualizaciones extendidas, señala The Verge. No obstante, una considerable cantidad de usuarios en todo el mundo ya ha migrado hacia Windows 11, presionados por las restricciones de soporte para su software previo.

Según The Verge, el proceso rápido de migración ha coincidido con la identificación de varios fallos asociados a la actualización del 13 de enero. En concreto, la versión 23H2 (KB5073455), junto con las versiones 24H2 y 25H2 (KB5074109), introdujeron problemas que impiden apagar o poner en hibernación los equipos, limitando la acción a realizar un reinicio. El medio reportó que también se han presentado errores en la conexión y autenticación de servicios como Virtual Desktop y Windows 365, así como fallas al solicitar credenciales en ciertas aplicaciones de acceso remoto y bloqueos en el servicio de correo electrónico de Outlook.

Para enfrentar esta situación, Microsoft lanzó varias actualizaciones fuera de banda (OOB) durante el mes, disponibles a través de la sección de problemas conocidos de Windows 11. Sin embargo, los inconvenientes persisten pese a estos esfuerzos. Tras implementar la actualización KB5074109 y las subsiguientes correcciones extraordinarias, algunos usuarios reportaron el problema de imposibilidad de arranque de los equipos; la compañía lo confirmó y comunicó que aún trabaja en soluciones.

La incidencia de estos errores afecta tanto a dispositivos corporativos como a usuarios individuales a nivel global. The Verge indicó que la falta de una solución definitiva ha generado inquietud entre administradores de sistemas y particulares responsables del mantenimiento de sus propios equipos. Pese a los desafíos técnicos actuales, Microsoft remarcó que el fenómeno de migración masiva representa el mayor incremento interanual en la adopción de una nueva versión de Windows, superando el ritmo registrado por Windows 10, que demoró más de tres años en alcanzar el mismo volumen de usuarios.

Según la información recopilada por The Verge, Microsoft admitió que intenta desarrollar métodos para minimizar el impacto de los fallos más recientes, pero por el momento aconseja a los usuarios que consulten el apartado de recuperación y asistencia en sus portales oficiales, y que implementen las recomendaciones de recuperación manual para quienes ya no pueden iniciar sus dispositivos.