Un experto alerta de que la incidencia de la sarna se ha multiplicado por 50 en España en los últimos años

Las cifras más recientes ponen de manifiesto que auxiliares de enfermería y otros profesionales sanitarios presentan una exposición especialmente alta frente a la sarna, una enfermedad que, junto a otras patologías tropicales desatendidas, está registrando un repunte considerable en España. De acuerdo con un estudio presentado por el investigador Álvaro Roy, del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), citado por diversos medios, la incidencia de la sarna se ha multiplicado casi por 50 durante los últimos 13 años, alcanzando tasas anuales de hasta 6.300 diagnosticados por cada millón de habitantes. Esta tendencia se analizó en una jornada organizada en el ISCIII con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, el 30 de enero, donde se pusieron sobre la mesa los principales desafíos epidemiológicos y de gestión sanitaria relacionados con este tipo de dolencias.

Según publicó el ISCIII a partir de datos coordinados por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), la mayor concentración de casos de sarna se encuentra tanto en jóvenes de entre 15 y 24 años, como en mayores de 74. Los informes señalan que los brotes se originan mayoritariamente en entornos domésticos, seguidos por residencias para personas mayores, donde la propagación resulta especialmente preocupante. El incremento se ha mantenido desde 2011, con especial aceleración desde 2020: solo entre ese año y 2023, la atención primaria experimentó aumentos medios anuales del 66% en el número de casos recabados.

En lo que respecta a los episodios hospitalarios por enfermedades tropicales desatendidas, la equinococosis quística encabeza el listado, con un promedio anual de 3,10 casos por millón de habitantes, seguida por la sarna (1,38), la enfermedad de Chagas (1,20) y la leishmaniasis (0,90). El medio ISCIII detalló que más allá de la sarna, diversas enfermedades poco visibles pero relevantes para la salud pública requieren atención especializada y disponibilidad de tratamientos adecuados.

Isra Cruz, también investigador del ISCIII, resaltó durante la jornada que estas patologías afectan de manera prioritaria a colectivos vulnerables residentes en áreas tropicales y subtropicales, en especial en regiones de África subsahariana, según recogió el medio en su cobertura del evento. En total, más de mil millones de personas en el mundo padecen alguna enfermedad tropical desatendida, lo que equivale a una de cada seis personas en el planeta, y cientos de millones requieren intervenciones médicas y sociales para prevenir o controlar estas afecciones. La Organización Mundial de la Salud se ha fijado como meta para 2030 reducir en un 90% el número de personas que precisan intervenciones frente a estas enfermedades, disminuir en un 75% los años de vida ajustados por discapacidad y erradicar al menos dos de estas patologías.

El acceso a medicamentos para el tratamiento de estas enfermedades constituye otro de los puntos críticos señalados en los datos compartidos durante la jornada. Moncef Belhassen, especialista de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional (SEMTSI), adelantó los principales resultados de un estudio que evaluó la oferta y disponibilidad de medicamentos esenciales en el Sistema Nacional de Salud español. Del total de 63 medicamentos y 41 principios activos analizados para el manejo de enfermedades tropicales desatendidas, la mayoría no se comercializa en España, lo que pone en tela de juicio la capacidad del sistema para responder de manera ágil y eficiente a la demanda de tratamiento. "Lo que demuestra la fragilidad de nuestro país para su manejo de forma habitual", expresó Belhassen, según el ISCIII.

Las diferencias regionales aumentan la disparidad en el acceso a fármacos: el 52% de los medicamentos estudiados carece de stock disponible en el país, mientras que existen importantes variaciones entre comunidades autónomas. El 66% de los fármacos revisados tiene administración oral, y gran parte de la dispensación recae en la farmacia hospitalaria. Belhassen sugirió la necesidad de establecer una ley que obligue a mantener un stock mínimo de estos medicamentos en hospitales para ciertas patologías, dada la complejidad y lentitud del sistema actual. "El sistema es complejo y farragoso, por lo que necesitamos seguramente simplificarlo de manera clara y evidente. Este es el objetivo que tenemos que marcarnos los próximos años", señaló durante su intervención recogida por el ISCIII.

Durante la sesión también se presentó la Coalición Española por las Enfermedades Tropicales Desatendidas (CEETD), una nueva alianza impulsada por la Fundación Anesvad y en la que participan el ISCIII, ISGlobal y Mundo Sano, junto a una docena de organizaciones y entidades vinculadas al sector sanitario y científico. Esta plataforma se ha propuesto como meta la coordinación de esfuerzos a nivel nacional para visibilizar las enfermedades tropicales desatendidas, mejorar la prevención, apoyar la investigación y facilitar el acceso a tratamientos y recursos. Larraitz Ventoso, representante de la Fundación Anesvad, manifestó que la reducción de la financiación internacional para abordar estas enfermedades alcanzó un 41% entre 2018 y 2023, tomando datos de la OMS y recordó la importancia de que España refuerce la movilización de recursos. Realizó un llamamiento expreso a responsables políticos, agencias de cooperación, entidades privadas y administraciones públicas para incrementar la financiación, el desarrollo de políticas eficaces y la coordinación institucional. Destacó que, sin estos elementos, la respuesta frente a estas enfermedades se mantendrá insuficiente.

El conjunto de las intervenciones durante la jornada celebrada en el ISCIII sintetiza los desafíos actuales de España y el mundo para enfrentarse a enfermedades tradicionalmente invisibilizadas y a menudo asociadas a países empobrecidos, pero que evidencia una presencia creciente en el territorio nacional. La falta de medicamentos, la desigual provisión de recursos y la necesidad de políticas más ágiles son algunas de las cuestiones destacadas por los profesionales del área, según el despliegue informativo realizado por el ISCIII y las entidades participantes en el evento.