Trump asegura que Putin dejará de bombardear Ucrania durante una semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que tras sus gestiones directas con el mandatario ruso, Vladimir Putin, se alcanzó el compromiso de suspender los bombardeos sobre Ucrania durante una semana. Esta declaración surge poco después de que el propio Trump señalara avances tras negociaciones entre los gobiernos de Washington, Moscú y Kiev, en las que la Casa Blanca ejerció su papel como mediador, informó el medio original. La medida se enmarca en el contexto de una ola de frío récord sobre territorio ucraniano, que ha provocado extensos cortes de electricidad afectando a miles de ciudadanos.

De acuerdo con la información divulgada por la Casa Blanca y recogida por el medio citado, Trump detalló durante una reunión de su gabinete que mantuvo una conversación directa con Putin. En la misma, solicitó al mandatario ruso la interrupción de ataques a Kiev y otras zonas de Ucrania como respuesta a la crisis humanitaria producida por el clima extremo. "Debido al frío extremo (...) le he pedido personalmente a Putin que no ataque Kiev ni otras ciudades y pueblos durante una semana. Y ha accedido. Ha sido muy agradable", expresó Trump según comunicó la Casa Blanca. El mandatario estadounidense remarcó que varios asesores y dirigentes le habían advertido sobre la dificultad de lograr concesiones por parte del Kremlin, pero que, pese al escepticismo, el presidente ruso finalmente accedió a la petición. "Y ha aceptado. Y estamos muy contentos de que lo hayan hecho. Porque no necesitan misiles llegando a sus pueblos y ciudades", agregó Trump.

La ola de frío que afecta a Ucrania alcanzó temperaturas inusuales para la región, según manifestó el líder estadounidense, quien describió la situación como "un frío extraordinario, un frío récord". Consecuentemente, los ataques rusos y los cortes eléctricos generaron preocupación por la vulnerabilidad de la infraestructura civil y los riesgos para la población, informó el medio de origen.

Trump indicó que la solicitud al Kremlin surgió en medio de los reiterados ataques que en las jornadas previas dejaron a numerosos ucranianos sin acceso a servicios básicos en condiciones meteorológicas extremas. Además, consideró que la gestión de Washington fue recibida con escepticismo en un principio por parte de las autoridades en Kiev, aunque la confirmación de la tregua fue motivo de alivio. "Las autoridades ucranianas casi ni se lo creían" pero que "estaban muy contentos porque están pasando por una situación muy difícil", señaló el mandatario estadounidense, de acuerdo al recuento de la Casa Blanca consultado por el medio.

A lo largo de su intervención, Trump insistió en que Estados Unidos se encuentra cerca de contribuir al final del conflicto. "Estados Unidos resolverá este problema pronto", enfatizó. También sostuvo que la diplomacia de su administración ha logrado cerrar "ocho guerras" y aseguró que esta nueva situación "está en camino", según detalló el medio original.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó la existencia de contactos trilaterales entre las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, realizados en Emiratos Árabes Unidos, para tratar la cuestión de la seguridad en suelo ucraniano durante el periodo invernal. A través de sus redes sociales, el mandatario de Ucrania reconoció los esfuerzos diplomáticos impulsados por la Casa Blanca. Según consignó el medio, Zelenski declaró: "El presidente estadounidense ha hecho una declaración importante sobre la posibilidad de brindar seguridad a Kiev y otras ciudades ucranianas durante este invierno extremo. El suministro eléctrico es fundamental para la vida".

El líder ucraniano consideró además que la desescalada militar representa una oportunidad para alcanzar avances concretos hacia el fin de la guerra. Zelenski expresó que "las medidas de desescalada contribuyen a un progreso real hacia el fin de la guerra", y manifestó su esperanza de que los acuerdos bilaterales recientemente alcanzados se apliquen en la práctica. "Esperamos que los acuerdos se implementen", sostuvo el jefe del Ejecutivo ucraniano según publicó el medio.

El episodio diplomático se da tras una serie de impactos en la vida cotidiana de los ucranianos, que han debido soportar días sin electricidad en medio de un invierno de temperaturas inusuales. Las declaraciones de Trump y Zelenski subrayaron el carácter urgente de la intervención de la comunidad internacional ante la crisis humanitaria generada por el conflicto y las condiciones meteorológicas adversas.

La mediación estadounidense, el anuncio de suspensión temporal de bombardeos y las reacciones de las autoridades ucranianas forman parte de la dinámica diplomática reciente en la guerra entre Rusia y Ucrania, de acuerdo al seguimiento realizado por el medio original, que retrató tanto la dimensión política como el impacto directo en la población civil.