Tractoristas cortan de nuevo la A-52 a su paso por Xinzo e insisten en reunirse con un cargo del Ministerio

Miguel Gómez, portavoz de los manifestantes y productor ganadero de Maceda, expresó que los participantes en la protesta se mantendrán en la autovía hasta obtener una reunión con un alto funcionario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, según consignó Europa Press. Esta postura refleja la determinación de los participantes de no abandonar la vía sin recibir una respuesta concreta a sus demandas, entre las que sobresale el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, así como la reclamación de la aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria y el acceso a la vacunación urgente contra la dermatosis nodular.

Los bloqueos de la A-52 a la altura de Xinzo de Limia volvieron a repetirse este jueves, con la participación de más de un centenar de tractores procedentes de distintos municipios de la provincia de Ourense, según reportó Europa Press. La interrupción del tráfico afectó ambos sentidos de la autovía en el kilómetro 190,5 desde primeras horas de la tarde, de acuerdo con la información confirmada por la Guardia Civil. No es la primera vez que los productores de la zona emplean esta vía como uno de los escenarios centrales de sus protestas, ya que en enero trasladaron también sus movilizaciones con tractores hasta la autovía, entonces en el entorno del kilómetro 188.

Según relató el portavoz Miguel Gómez a Europa Press, los manifestantes abandonaron en la mañana el polígono industrial de San Cibrao das Viñas, donde habían permanecido concentrados desde el viernes anterior. Gómez explicó que los participantes realizaron una pausa para almorzar, ocultaron los tractores en naves cercanas y luego coordinaron la salida hasta la autovía, a la que llegaron alrededor de las 15:00 horas. Además, el portavoz expresó el malestar del colectivo por lo que interpreta como falta de atención a sus peticiones. “Llevamos un mes y pico en la calle y siguen tomándonos el pelo”, afirmó, según citó Europa Press.

Entre las peticiones específicas de los agricultores y ganaderos, figura la solicitud de una reunión con representantes del Ministerio encabezado por Luis Planas para abordar los puntos más conflictivos. En primer lugar, exigen el cumplimiento íntegro de la Ley de la Cadena Alimentaria, que regula las relaciones comerciales a lo largo de la cadena de producción y distribución de alimentos. Asimismo, incluyen entre sus prioridades la apertura inmediata de la campaña de vacunación contra la dermatosis nodular, una enfermedad que afecta al ganado y cuya prevención consideran urgente.

Otra de las inquietudes principales de los manifestantes gira en torno al debate sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Los productores muestran su rechazo a dicho pacto, al considerar que puede agravar la situación económica del sector agrario local ante la entrada de productos procedentes de países suramericanos con diferentes estándares y costes de producción.

Europa Press detalló que la acción en la A-52 se produce tras más de un mes de movilizaciones en la provincia, durante el cual agricultores y ganaderos han realizado diversas acciones para reclamar atención a sus demandas sectoriales. La insistencia en mantener el bloqueo se sostiene, según el portavoz Miguel Gómez, como medida de presión para que se atienda a sus reivindicaciones y se abra un canal de diálogo efectivo con los altos cargos del Gobierno responsables del sector.

El corte de la autovía supone una de las medidas más contundentes tomadas hasta la fecha en la zona y responde a las persistentes preocupaciones del sector rural por la normativa alimentaria, la competencia internacional derivada de acuerdos comerciales y las campañas sanitarias del ganado, según la información facilitada por Europa Press. Las autoridades continúan negociando con los manifestantes para buscar una solución que permita desbloquear la vía y atender las reclamaciones planteadas.