Sumelzo traslada al Senado que no podrá acudir el día 6 porque sigue de viaje oficial y será citada la semana siguiente

La imposibilidad de asistir a la cita en la Comisión Koldo coincide con la decisión de esta instancia del Senado de volver a convocar a Susana Sumelzo para la semana siguiente al 6 de febrero. Según publicó la fuente original, Sumelzo ha informado a la Cámara Alta que mantendrá compromisos de viaje oficial durante esa fecha, situación que prolonga la espera para su declaración en calidad de secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, mientras aumenta la presión por parte del Partido Popular.

El medio detalló que Susana Sumelzo ya había sido citada inicialmente para comparecer el 2 de febrero, pero notificó que problemas de agenda le impedirían asistir, lo que llevó a que la Mesa de la Comisión Koldo modificara la citación para el 6 de febrero. La nueva fecha coincidía con la jornada posterior a la comparecencia del exasesor de Moncloa y exdirigente socialista Paco Salazar y tan solo dos días antes de los comicios aragoneses programados para el 8 de febrero. Sin embargo, Sumelzo comunicó al Senado que durante el 6 de febrero seguiría fuera de España por tareas oficiales, razón por la cual la Comisión decidió citarla para la semana que comienza el 9 de febrero.

El Partido Popular, según consignó la fuente, tiene previsto enfocar sus preguntas a Sumelzo en las actividades de la sociedad familiar Sumelzo SA. El motivo del interés radica en el papel de esta entidad como prestamista desde hace casi siete años para la empresa Forestalia, que figura entre las compañías objeto de investigación por la Unidad Central Operativa (UCO) en el caso SEPI, centrado en la presunta adjudicación irregular de contratos públicos.

Las fuentes populares, recogidas por el medio, señalaron que la matriz del grupo Forestalia sostiene acuerdos de cuentas corrientes con diversas empresas vinculadas y dependientes para canalizar recursos financieros necesarios para sus objetivos empresariales y operaciones habituales. Dentro de este esquema, la sociedad Sumelzo SA figura como prestamista, una circunstancia que el Partido Popular considera relevante para aclarar las relaciones financieras entre dichas entidades en el marco de la investigación abierta.

El PP ha enfatizado, según relató el medio, la necesidad de que la secretaria de Estado esclarezca la naturaleza y los detalles de los préstamos y los vínculos societarios. Además, destaca que Sumelzo es una figura muy cercana al presidente del Gobierno, a quien acompañó en distintos puntos de su trayectoria dentro del partido, lo que refuerza el interés político por las explicaciones que pueda aportar en la Comisión Koldo.

La Comisión, responsable de investigar las ramificaciones del caso SEPI, prevé, según la fuente original, reprogramar la comparecencia de Sumelzo para los primeros días laborables tras su regreso al país. La presión procede en especial del grupo popular, que insiste en ampliar la investigación sobre las redes de financiación y los contratos analizados, buscando delimitar responsabilidades y eventuales irregularidades vinculadas a personas cercanas al Ejecutivo.

Las fuentes consultadas por el medio insisten en la relevancia de los movimientos financieros investigados y el papel de las sociedades mencionadas como elementos que podrían arrojar luz sobre los procedimientos de adjudicación en el marco del caso SEPI, considerado uno de los ejes de investigación en la Comisión Koldo. La demora en las comparecencias y los sucesivos cambios de fecha han generado críticas y demandas de mayor transparencia por parte de la oposición.

En este contexto, de acuerdo con la información difundida por el medio, el calendario parlamentario se ve condicionado por la necesidad de cuadrar agendas oficiales mientras la Comisión busca avanzar en la recopilación de testimonios clave para el esclarecimiento de los hechos investigados. La agenda oficial de Sumelzo, que incluye viajes institucionales fuera del país, ha imposibilitado su presencia en las fechas programadas, situación que mantiene en suspenso la reanudación de sus explicaciones ante la Comisión del Senado.