SAP eleva un 134% el beneficio en 2025 y lanzará un plan de recompra de acciones de 10.000 millones

Las previsiones de SAP para 2026 incluyen un crecimiento notable en los ingresos generados por servicios digitales, con especial énfasis en el negocio en la nube, lo que según la compañía permitirá establecer bases financieras sólidas para los próximos años. El medio Europa Press detalló que la firma alemana de software empresarial cerró 2025 con un beneficio neto atribuido de 7.327 millones de euros, lo que representa un incremento del 134% frente a los 3.124 millones registrados en el ejercicio previo. Este aumento se produce tras un periodo anterior marcado por un impacto negativo de costes de reestructuración, que en 2024 representaron 3.144 millones, mientras que en 2025 solo ascendieron a tres millones de euros.

De acuerdo con Europa Press, la cifra de negocio global de SAP alcanzó los 36.800 millones de euros en 2025, con un ascenso del 8%. El crecimiento estuvo impulsado por la mejora del 23% en el segmento de servicios en la nube, cuyos ingresos sumaron 21.023 millones. En sentido opuesto, el área de servicios facturó un 2% menos, situándose en 4.262 millones. Entre octubre y diciembre de ese año, el beneficio neto atribuido ascendió a 1.846 millones de euros, con un incremento del 15% respecto al mismo periodo de 2024, mientras que los ingresos totales crecieron un 3,3%, hasta 9.684 millones. En este trimestre, la nube generó ingresos por 5.610 millones, un 19% más, mientras los servicios disminuyeron un 4%, hasta 1.066 millones.

El consejero delegado de SAP, Christian Klein, explicó en declaraciones recogidas por Europa Press que el cuarto trimestre de 2025 destacó por el fuerte desempeño en la nube, lo que llevó a que la cartera total de pedidos en esta área alcanzara un nivel récord de 77.000 millones de euros tras crecer un 30%. Klein también puntualizó que este crecimiento significativo crea una base sólida sobre la que la empresa prevé acelerar el aumento de ingresos totales, con expectativas de expansión hasta 2027.

Según las estimaciones de SAP publicadas por Europa Press, en 2026 la compañía espera que los ingresos procedentes del negocio en la nube se ubiquen entre 25.800 y 26.200 millones de euros, lo que supondría una mejora de entre el 23% y el 25% a tipos de cambio constantes. Asimismo, anticipan un beneficio operativo en el rango de 11.900 a 12.300 millones, con aumentos proyectados entre el 14% y el 18%. El flujo de caja libre estimado rondaría los 10.000 millones de euros, superando los 8.240 millones alcanzados en 2025.

No obstante, la empresa prevé que durante 2026 se observará una moderación en la velocidad de crecimiento de la cartera relacionada con la nube, en comparación con el avance del 25% registrado el año anterior, tal como consignó Europa Press.

La firma ha decidido, además, implementar un nuevo plan de recompra de acciones por hasta 10.000 millones de euros, como consecuencia de la positiva generación de flujo de caja libre en 2025. El programa, reportado por Europa Press, iniciaría en febrero de 2026 y está previsto que concluya a finales de 2027.

En el ámbito bursátil, las acciones de SAP experimentaron una baja de hasta el 12,3% en la Bolsa de Fráncfort, lo que constituye la mayor caída de los títulos de la compañía desde octubre de 2020, en un contexto en el que a pesar de los buenos resultados y previsiones, el anuncio del plan de recompra y la previsión de desaceleración en algunos indicadores generó reacciones inmediatas en el mercado.