Perú confirma la liberación de dos nacionales que permanecían encarcelados en Venezuela

Las autoridades peruanas han iniciado los trámites necesarios para el regreso de Ricardo Meléndez y Arturo Paredes a Lima tras su salida de prisión en Venezuela, y han reiterado la importancia de seguir con los esfuerzos para conseguir la liberación de más ciudadanos peruanos que siguen detenidos en ese país. Según informó la agencia Europa Press, estos avances sucedieron en el contexto de una ola de liberaciones que comenzó el 8 de enero, después de la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas durante una intervención militar de las fuerzas de Estados Unidos.

El Gobierno del Perú, a través de un comunicado divulgado en redes sociales, confirmó la liberación de Meléndez y Paredes, quienes permanecían encarcelados en Venezuela. La cancillería peruana señaló que estas excarcelaciones ocurrieron luego de que se realizaran diversas gestiones diplomáticas. Ambos ciudadanos peruanos están recibiendo la asistencia consular de la representación diplomática de Lima en Caracas. Dicha asistencia se organiza a través de una "sección de intereses" administrada bajo la custodia de la Embajada de Brasil, debido a que Venezuela rompió las relaciones diplomáticas con Perú. Esta ruptura se produjo porque el Gobierno peruano reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela tras las elecciones presidenciales realizadas en julio de 2024.

El Ministerio de Exteriores peruano explicó en su nota oficial que mantiene la coordinación para agilizar el retorno inmediato de los dos ciudadanos liberados y subrayó el compromiso de proteger el bienestar e integridad de los peruanos en el extranjero. Europa Press destacó que el comunicado gubernamental también expresó la continuidad de las gestiones para lograr que los demás connacionales aún bajo custodia en territorio venezolano puedan ser liberados en el corto plazo.

Según cifras recientes reportadas por Europa Press, la organización no gubernamental venezolana Foro Penal indicó que desde el 8 de enero las autoridades venezolanas han liberado a 297 personas. Esta cifra, sin embargo, difiere de los datos proporcionados a comienzos de la semana por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien afirmó que desde mediados de diciembre se han concedido un total de 808 excarcelaciones.

Las liberaciones de ciudadanos encarcelados en Venezuela han estado enmarcadas en un periodo de fuerte tensión diplomática, dando lugar a acciones como el cese de las relaciones oficiales entre Caracas y Lima. El reconocimiento internacional al opositor Edmundo González como presidente ha influido directamente en las relaciones bilaterales, hecho que, según Europa Press, obligó a Perú a gestionar el bienestar de sus nacionales en Venezuela a través de canales diplomáticos alternativos, como la Embajada de Brasil.

El comunicado oficial de la cancillería peruana enfatizó que la asistencia consular para Meléndez y Paredes será proporcionada de acuerdo con los mecanismos vigentes y que los esfuerzos continuarán hasta alcanzar la liberación de todos los connacionales detenidos. Europa Press detalló que el contexto de estas liberaciones abarca a personas encarceladas bajo diversas acusaciones, en medio de un panorama político tenso entre las autoridades venezolanas y varios gobiernos de la región.

La presencia de una sección de intereses bajo la custodia de la Embajada de Brasil representa el canal primario para la asistencia a peruanos en Caracas, ya que no existe personal diplomático peruano acreditado tras el conflicto diplomático. El gobierno peruano continúa observando la situación de los nacionales detenidos y mantiene negociaciones orientadas a definir su situación jurídica y procurar su repatriación.

Europa Press informó que este proceso consular, junto con las negociaciones internacionales en marcha, refleja las dificultades que presentan los ciudadanos extranjeros en Venezuela cuando ocurren cambios abruptos en las relaciones diplomáticas. Las estadísticas divulgadas tanto por Foro Penal como por fuentes oficiales venezolanas muestran una diferencia en la contabilización de personas excarceladas, lo que pone en relieve la complejidad del contexto y la necesidad de mecanismos de verificación.

Mientras continúan las gestiones para liberar a otros peruanos detenidos, las autoridades en Lima señalaron que la protección de los derechos y la integridad física de sus ciudadanos en el extranjero se mantiene como una prioridad en la política exterior del actual gobierno, reportó Europa Press.