Nace Valores de Nuestros Médicos, una plataforma que busca visibilizar la vocación y la ética de los médicos en España

“El objetivo de Valores de Nuestros Médicos es conseguir que la imagen del médico cambie, porque en el momento en el que esto ocurra, el sistema y la sociedad empezarán a pensar que es necesario actuar”. Con estas palabras, recogidas por la plataforma durante la presentación en Madrid, Adolfo Albistur, fundador de Valores de Nuestros Médicos, resumió el propósito central del proyecto, que se perfila como la continuidad de ‘Historias de Nuestros Médicos’, ampliando su función para convertirse en el altavoz de la profesión sanitaria y conectar a 50.000 médicos de toda España con la población, según informó la propia plataforma.

Tal como publicó la plataforma Valores de Nuestros Médicos, la iniciativa se presentó este jueves en la capital española y busca consolidar un espacio donde los médicos puedan manifestar sus ideas, debatir sobre los desafíos cotidianos que afrontan y poner en común la realidad de su día a día en el sector salud. El medio indicó que, a través de este nuevo proyecto, los pacientes también podrán conocer y reconocer la entrega, el compromiso y la humanidad que hay detrás de cada diagnóstico y de cada proceso de atención médica.

Durante la presentación oficial, se celebró una mesa redonda en la que se abordaron temas clave que afectan al sector, incluyendo el debate sobre el Estatuto Marco, un conjunto legislativo que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en España. Según detalló la plataforma, Carmen Truyols, anestesista, advirtió que con la normativa vigente, “la medicina en España no va a poder avanzar, esto va a conseguir destruir nuestra profesión si no la defendemos”. Truyols remarcó que el Estatuto Marco “es el reflejo, hablado y escrito, de que los médicos no tenemos derechos en este país” y subrayó que la tendencia hacia la economía sanitaria puede acarrear dificultades, especialmente en lo referente al trato que reciben los pacientes.

El medio Valores de Nuestros Médicos consignó que la nueva comunidad digital pretende poner en valor la vocación, la ética y la dimensión humana de los profesionales sanitarios, al tiempo que fomenta el reconocimiento social y público de su labor. El espacio se propone servir de punto de encuentro para el colectivo médico, ofreciendo la posibilidad de compartir experiencias, preocupaciones y retos comunes, en un momento en que la profesión enfrenta importantes desafíos relacionados con la percepción social y la defensa de sus derechos laborales.

En la presentación también se evidenció el interés de la plataforma por impulsar un cambio tangible en la imagen del médico, con la intención de que la sociedad llegue a considerar indispensable su papel dentro del sistema sanitario, según publicaron los organizadores del evento. Albistur remarcó la necesidad de visibilizar la función humana y personal que desempeñan los médicos y de comunicarlo de manera efectiva a la ciudadanía para que se valore adecuadamente su labor. “Vamos a intentar que los médicos tengan el lugar que deben tener en la sociedad, que se les reconozca como personas. Si no lo comunicamos, no vale, y por eso tenemos que ganarnos a la sociedad”, señaló Albistur en declaraciones recogidas durante el acto, destacó el medio.

Según los responsables de la plataforma, otro de los aspectos significativos de Valores de Nuestros Médicos es que da continuidad y amplía el alcance del proyecto anterior, ‘Historias de Nuestros Médicos’, cuya finalidad desde su origen consistió en visibilizar los esfuerzos, la dedicación y las dificultades a las que se enfrentan los facultativos españoles. Ahora, la nueva comunidad quiere aprovechar esa experiencia para tejer una red que facilite el diálogo entre profesionales y la sociedad, promoviendo tanto el debate sobre los retos actuales del sector como la defensa de sus derechos y el reconocimiento público.

La plataforma también puntualizó que los usuarios no solo conocerán anécdotas y testimonios de los profesionales, sino que podrán acceder a distintos puntos de vista sobre los problemas estructurales que afronta el sistema sanitario. Entre los asuntos más urgentes figura el debate sobre las condiciones laborales recogidas en el Estatuto Marco, que, según voces recogidas en la mesa redonda, afecta directamente al avance de la profesión médica y a la atención que reciben los pacientes españoles.

Valores de Nuestros Médicos mostró durante su presentación su intención de abrir un espacio para la participación activa de los médicos y para reflejar la complejidad y diversidad de su profesorado, puntualizó la iniciativa. Declaraciones como las de Truyols, que destacó que la actual tendencia a la “economía sanitaria” podría ocasionar problemas en el trato al paciente, subrayan la preocupación existente entre los profesionales sanitarios sobre la evolución del sector y su impacto social.

La presentación en Madrid también estuvo marcada por el llamado a la sociedad para conocer de cerca la realidad de los médicos y participar en el reconocimiento de su esmero cotidiano, reiterando la premisa de que la visibilización mediática es fundamental para promover cambios que garanticen tanto los derechos de los médicos como la sostenibilidad del sistema de salud, según reportaron los organizadores del proyecto.

De acuerdo con la plataforma, la meta es alcanzar a miles de facultativos, promoviendo una mayor interacción con la población y alentando a que ambos sectores compartan experiencias, percepciones y propuestas para afrontar los retos presentes y futuros de la sanidad en España.