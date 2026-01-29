Agencias

La OIM pide financiación sostenida para atender a tres millones de desplazados que han vuelto a Sudán

Más de tres millones han regresado a sus comunidades en Sudán pese a la falta de servicios esenciales y viviendas, según la OIM, que advierte que quienes retornan enfrentan un futuro incierto sin ayuda internacional sostenida

Guardar

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la gran mayoría de quienes han regresado a Sudán tras haber sido desplazados por el conflicto han encontrado sus casas destruidas, un acceso muy limitado a servicios esenciales y enfrentan un futuro muy incierto debido a la falta de un apoyo internacional constante. Ante esta situación, la OIM pidió financiamiento sostenido para cubrir las necesidades más urgentes en las áreas de retorno y para promover soluciones que permitan romper el ciclo de desplazamientos en el país.

El organismo señaló este jueves que más de tres millones de personas desplazadas por la violencia han retornado a sus comunidades de origen en Sudán. Según informó la OIM, estos retornos han implicado para las familias desafíos significativos, ya que muchas deben enfrentar graves daños en sus viviendas, así como el deterioro o la ausencia de infraestructura y servicios básicos, lo que dificulta la reconstrucción de sus vidas en sus lugares de origen.

La directora general de la OIM, Amy Pope, destacó que el regreso de los desplazados no implica un retorno automático a la seguridad o la estabilidad. "Estos retornos ponen de manifiesto la resiliencia y la determinación de las familias sudanesas que desean reconstruir sus vidas en su país", declaró Pope, según reportó la OIM. No obstante, advirtió que quienes regresan se encuentran con “viviendas destruidas, servicios limitados y un futuro incierto”, y enfatizó que la ausencia de un apoyo internacional predecible podría hacer que el retorno se transforme en una nueva etapa de sufrimiento en vez de representar un avance hacia la recuperación.

De acuerdo con los datos que aportó la OIM, el mayor número de retornos se está registrando en el estado de Jartum, donde han vuelto aproximadamente 1,3 millones de personas. A este le sigue el estado de Al Yazira, al que también han retornado miles de desplazados. La organización detalló que el 83% de los retornos corresponde a personas que se habían desplazado dentro del propio territorio sudanés, mientras que el 17% corresponde a regresos desde países vecinos, como Egipto, Sudán del Sur y Libia.

A pesar de las adversidades y de la falta de servicios esenciales, muchas familias han optado por regresar debido a la prolongación del conflicto y la imposibilidad de establecerse de manera permanente en los lugares donde buscaron refugio temporal. Según consignó la OIM, quienes retornan afrontan la reconstrucción de sus hogares en zonas donde la infraestructura, como el suministro de agua, electricidad, atención sanitaria y educación, se encuentra gravemente dañada o es inexistente.

El organismo explicó que las condiciones a las que se enfrentan las personas que regresan sin un apoyo internacional sólido pueden derivar en nuevas crisis humanitarias e incluso forzar a algunos a volver a desplazarse. Por este motivo, la OIM insiste en la necesidad de asegurar fondos suficientes y continuos para responder a las necesidades inmediatas y de largo plazo, tanto para la provisión de servicios como para la reparación y construcción de viviendas y la restauración de infraestructuras fundamentales.

A juicio de la OIM, la falta de soluciones duraderas a largo plazo y el apoyo insuficiente para generar condiciones sostenibles en las zonas de retorno supone un riesgo considerable de perpetuar el ciclo de desplazamiento en Sudán. Según datos del organismo, la situación en las áreas de retorno requiere intervenciones específicas que permitan cubrir necesidades básicas y fomentar la reconstrucción de las comunidades, permitiendo así a los desplazados desarrollar un futuro estable tras años de inestabilidad.

La OIM reiteró su petición a la comunidad internacional para que incremente la financiación destinada a los programas de apoyo, tanto para asistencia de emergencia como para iniciativas destinadas a la recuperación y el desarrollo comunitario, con el objetivo de transformar el retorno en una oportunidad real de reconstrucción y estabilidad familiar.

Temas Relacionados

Desplazados en SudánOrganización Internacional para las MigracionesAmy PopeEgiptoSudánRetorno de refugiadosJartumAl YaziraFinanciación humanitariaSudán del SurEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Las viviendas compradas con hipoteca logran su máximo de cinco años tras eliminarse las 'Golden Visa'

El número de operaciones con financiación para adquirir inmuebles alcanzó récords recientes tras el fin de las autorizaciones para compradores extranjeros, mientras la rehabilitación residencial y el empleo en el sector muestran crecimiento sostenido, según datos oficiales

Las viviendas compradas con hipoteca

El ECDC considera improbable que el virus Nipah llegue a Europa

Aunque dos trabajadores sanitarios indios han sido diagnosticados recientemente, expertos afirman que apenas existen posibilidades de propagación en el continente por la ausencia de murciélagos reservorio y la falta de transmisión fuera del entorno hospitalario detectado

El ECDC considera improbable que

Google integra Gemini en Maps con una navegación mejorada para peatones y ciclistas

Usuarios de la aplicación podrán conversar con Gemini durante sus recorridos a pie o en bicicleta, accediendo a sugerencias personalizadas y respuestas en tiempo real, medida con la que Google busca ampliar el alcance de la inteligencia artificial en su ecosistema

Google integra Gemini en Maps

El número de muertes por suicidio en Japón cae a mínimos históricos

El reporte anual de las autoridades japonesas muestra que las muertes por quitarse la vida han descendido por debajo de las 20.000 por primera vez en décadas, aunque los fallecimientos entre menores aumentaron por segundo año consecutivo

El número de muertes por

TotalEnergies reanuda su proyecto milmillonario de gas licuado en Mozambique tras casi cinco años de parón

Tras una pausa forzada por la violencia en la provincia de Cabo Delgado, la inversión en esta infraestructura petrolera avanza respaldada por el gobierno y socios internacionales, proyectando la creación de miles de empleos y beneficios económicos para Mozambique

TotalEnergies reanuda su proyecto milmillonario