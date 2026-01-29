La OIM pide financiación sostenida para atender a tres millones de desplazados que han vuelto a Sudán

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la gran mayoría de quienes han regresado a Sudán tras haber sido desplazados por el conflicto han encontrado sus casas destruidas, un acceso muy limitado a servicios esenciales y enfrentan un futuro muy incierto debido a la falta de un apoyo internacional constante. Ante esta situación, la OIM pidió financiamiento sostenido para cubrir las necesidades más urgentes en las áreas de retorno y para promover soluciones que permitan romper el ciclo de desplazamientos en el país.

El organismo señaló este jueves que más de tres millones de personas desplazadas por la violencia han retornado a sus comunidades de origen en Sudán. Según informó la OIM, estos retornos han implicado para las familias desafíos significativos, ya que muchas deben enfrentar graves daños en sus viviendas, así como el deterioro o la ausencia de infraestructura y servicios básicos, lo que dificulta la reconstrucción de sus vidas en sus lugares de origen.

La directora general de la OIM, Amy Pope, destacó que el regreso de los desplazados no implica un retorno automático a la seguridad o la estabilidad. "Estos retornos ponen de manifiesto la resiliencia y la determinación de las familias sudanesas que desean reconstruir sus vidas en su país", declaró Pope, según reportó la OIM. No obstante, advirtió que quienes regresan se encuentran con “viviendas destruidas, servicios limitados y un futuro incierto”, y enfatizó que la ausencia de un apoyo internacional predecible podría hacer que el retorno se transforme en una nueva etapa de sufrimiento en vez de representar un avance hacia la recuperación.

De acuerdo con los datos que aportó la OIM, el mayor número de retornos se está registrando en el estado de Jartum, donde han vuelto aproximadamente 1,3 millones de personas. A este le sigue el estado de Al Yazira, al que también han retornado miles de desplazados. La organización detalló que el 83% de los retornos corresponde a personas que se habían desplazado dentro del propio territorio sudanés, mientras que el 17% corresponde a regresos desde países vecinos, como Egipto, Sudán del Sur y Libia.

A pesar de las adversidades y de la falta de servicios esenciales, muchas familias han optado por regresar debido a la prolongación del conflicto y la imposibilidad de establecerse de manera permanente en los lugares donde buscaron refugio temporal. Según consignó la OIM, quienes retornan afrontan la reconstrucción de sus hogares en zonas donde la infraestructura, como el suministro de agua, electricidad, atención sanitaria y educación, se encuentra gravemente dañada o es inexistente.

El organismo explicó que las condiciones a las que se enfrentan las personas que regresan sin un apoyo internacional sólido pueden derivar en nuevas crisis humanitarias e incluso forzar a algunos a volver a desplazarse. Por este motivo, la OIM insiste en la necesidad de asegurar fondos suficientes y continuos para responder a las necesidades inmediatas y de largo plazo, tanto para la provisión de servicios como para la reparación y construcción de viviendas y la restauración de infraestructuras fundamentales.

A juicio de la OIM, la falta de soluciones duraderas a largo plazo y el apoyo insuficiente para generar condiciones sostenibles en las zonas de retorno supone un riesgo considerable de perpetuar el ciclo de desplazamiento en Sudán. Según datos del organismo, la situación en las áreas de retorno requiere intervenciones específicas que permitan cubrir necesidades básicas y fomentar la reconstrucción de las comunidades, permitiendo así a los desplazados desarrollar un futuro estable tras años de inestabilidad.

La OIM reiteró su petición a la comunidad internacional para que incremente la financiación destinada a los programas de apoyo, tanto para asistencia de emergencia como para iniciativas destinadas a la recuperación y el desarrollo comunitario, con el objetivo de transformar el retorno en una oportunidad real de reconstrucción y estabilidad familiar.