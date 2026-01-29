Glintt Next reduce un 85% los tiempos de gestión en Fundación ONCE con una plataforma digital accesible

El proyecto incluyó un enfoque en el diseño universal, una característica que implicó el desarrollo de la solución conforme a las directrices internacionales de accesibilidad WCAG 2.1 AA y la validación con tecnologías de asistencia como JAWS, NVDA y ZoomText, con una compatibilidad completa del 100%. Esta iniciativa implementada por Fundación ONCE e Inserta Empleo permitió no solo modernizar los sistemas internos, sino cumplir los requisitos de accesibilidad más estrictos y facilitar la autonomía de todos sus empleados. Según informaron en una nota de prensa reproducida por Glintt Next, la digitalización del sistema de gestión de servicios impulsó cambios significativos en la organización y en la experiencia diaria de las personas con discapacidad dentro de la plantilla.

La plataforma, basada en OutSystems y desarrollada por Glintt Next, automatizó todo el ciclo de vida de las solicitudes de servicios y redujo los tiempos de tramitación en hasta un 85%, una transformación que, de acuerdo con la información compartida, impulsó la eficiencia operativa de Fundación ONCE. La nueva solución, integrada con SAP, permite el intercambio de datos financieros en tiempo real y facilita la generación de informes accesibles y precisos, según destacó la entidad en el comunicado.

El medio detalló que la implementación permitió eliminar tareas manuales y reducir en un 70% los errores o intervenciones no automatizadas durante los trámites administrativos. Todo el personal cuenta ahora con un acceso igualitario a la plataforma, sin distinción por capacidades funcionales, ya que la herramienta fue diseñada para garantizar la participación equitativa de todas las personas empleadas. De acuerdo con las declaraciones de Borja García, director de TI de Fundación ONCE, recogidas en el comunicado, la tecnología instalada permite que cualquier empleado “participe en igualdad de condiciones en nuestras plataformas de trabajo. Se trata de una tecnología en consonancia con nuestra misión”.

La misión inclusiva de Fundación ONCE se reflejó también en la extensión de estos valores a los procesos internos, consolidando la transformación digital como parte de un compromiso más amplio por la igualdad. Glintt Next reportó que la aplicación de diseño universal fue probada en diversas condiciones de uso y con software de accesibilidad especializado, garantizando un entorno laboral autónomo y eficiente.

La automatización del proceso y la transición hacia una gestión libre de papel y gestiones manuales respondieron a necesidades operativas muy concretas, alineándose con un modelo que persigue la excelencia en la atención a personas con diversas capacidades. El proyecto, según publicó Glintt Next, supuso un avance no solo desde el punto de vista técnico, sino en la adopción de estándares de accesibilidad y en el cumplimiento con las mejores prácticas internacionales.

David Castro, responsable de Low-Code de Glintt Next, explicó que desde el inicio el objetivo superó la mera actualización tecnológica, apostando por una solución que evidenciara el papel de la innovación en función de la inclusión social. “Desde el inicio comprendimos que este proyecto no era únicamente una transformación tecnológica, sino una oportunidad para demostrar cómo la innovación puede estar al servicio de la inclusión”, declaró en el comunicado citado por la empresa responsable.

La solución se implementó con un enfoque que permitió la integración directa en los flujos de trabajo habituales y minimizó el impacto en los procesos internos, corroborando el beneficio tanto en la experiencia de usuario como en la gestión corporativa. Con esta nueva herramienta, Fundación ONCE incrementó la capacidad de seguimiento, análisis y control de datos en tiempo real y en formato accesible, ajustado a las demandas de transparencia y accesibilidad reconocidas internacionalmente.

El desarrollo y la implantación del sistema forman parte de un proceso de modernización tecnológica más amplio dentro de Fundación ONCE, orientado a asegurar el acceso universal en el entorno laboral y a ofrecer mejores condiciones de autonomía. Glintt Next puntualizó que la compatibilidad total con tecnologías de asistencia confirma la orientación inclusiva de la solución y la consolida como referente en el sector, según el comunicado divulgado por la compañía.

Los resultados iniciales, como el acortamiento de los plazos de trámite y la reducción de los errores manuales, evidencian el impacto de la aplicación adoptada sobre OutSystems, demostrando la eficacia de un sistema concebido desde la accesibilidad y la tecnología avanzada. Fundación ONCE e Inserta Empleo continúan supervisando el desarrollo operativo de esta plataforma digital para asegurar la continuidad de las mejoras, según informaron por medio de su nota oficial.