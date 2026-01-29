El delantero centroafricano Goduine Koyalipou finaliza su cesión en el Levante UD

El delantero centroafricano Goduine Koyalipou, quien disputó 14 partidos oficiales y consiguió dos goles con el Levante UD desde su llegada el pasado verano en calidad de cedido, tendrá que regresar anticipadamente al RC Lens después de que ambos clubes alcanzaron un acuerdo para finalizar su estancia en el equipo valenciano antes del término previsto. La decisión se tomó tras la escasa participación del jugador de 25 años en la primera mitad de la temporada, principalmente debido a la dificultad que enfrentó para afianzarse como titular en la plantilla. Así lo detalló el Levante UD en un comunicado oficial recogido por diferentes medios, entre ellos la agencia Europa Press.

Según informó Europa Press, el club valenciano precisó que Koyalipou formó parte de 11 encuentros de LaLiga EA Sports y tres compromisos correspondientes a la Copa SM El Rey desde su incorporación en calidad de préstamo, procedente del RC Lens del fútbol francés. A pesar de su esfuerzo y disponibilidad, el delantero centroafricano no logró consolidarse en la alineación principal, lo cual fue motivo central para que ambas entidades evaluaran el rendimiento y consensuaran la finalización anticipada del préstamo.

El Levante UD agradeció públicamente a Koyalipou en un comunicado oficial por el compromiso, dedicación y profesionalidad que mostró durante los meses en los que permaneció en el club, al tiempo que le deseó “la mayor de las suertes en su nueva etapa profesional”. El mensaje institucional subrayó la gratitud del conjunto 'granota' por el tiempo compartido y el aporte de Koyalipou, aunque limitado en minutos de juego y visibilidad dentro del campo.

El delantero, que llegó a Valencia en la pasada ventana estival, fue presentado como refuerzo para aportar alternativas ofensivas al plantel dirigido por el Levante con la intención de incrementar la competencia en el ataque. Sin embargo, el análisis posterior al primer semestre de la campaña arrojó que su presencia no alcanzó las expectativas iniciales, dada la escasa cantidad de titularidades y el bajo impacto en el rendimiento global del equipo en los torneos disputados, como consignó Europa Press.

La cesión concluida antes de lo estipulado permitirá al club valenciano ajustar su plantilla para el resto de la temporada y abre la posibilidad para Koyalipou de explorar nuevas opciones deportivas de cara a la segunda mitad del año futbolístico. Según publicó Europa Press, el delantero centroafricano deberá reincorporarse al RC Lens, equipo que conservará sus derechos federativos y evaluará su futuro inmediato tras este paso fugaz por el fútbol español.

En su única campaña con el Levante UD, el balance estadístico de Koyalipou se resume en dos goles convertidos a lo largo de 14 participaciones oficiales, lejos de los registros habituales para un atacante con aspiraciones de protagonismo en la liga. La información difundida por Europa Press señala que 11 de esos partidos corresponden al campeonato liguero y tres a las rondas de la Copa SM El Rey, sin que el jugador lograra afianzarse como pieza relevante en ninguna de las dos competiciones.

La salida de Koyalipou del club 'granota' se enmarca en el contexto de los ajustes habituales que realizan los equipos durante los mercados de traspasos de invierno, cuando se suelen solucionar cesiones que no respondieron a las expectativas deportivas. El informe de Europa Press subraya que tanto el Levante como el RC Lens apostaron por una resolución amistosa y coordinada de la cesión del futbolista africano, con la mira puesta en el beneficio mutuo y una gestión eficiente de los recursos y necesidades de ambas plantillas.

Hasta el momento, ni el RC Lens ni el propio Koyalipou han emitido declaraciones públicas acerca de los siguientes pasos en la carrera del delantero. El Levante continuará con su planificación deportiva tras este movimiento en el mercado de invierno, siguiendo la dinámica habitual del fútbol profesional donde los préstamos temporales pueden finalizar antes de la fecha prevista cuando no se cumplen las expectativas iniciales de protagonismo y rendimiento.