El campo muestra su "hartazgo", saca medio millar de tractores en Valladolid y señala a PP y PSOE: "Nos han vendido"

"Hoy pan y circo, mañana lamentos y hambre. Levántate y lucha", este fue uno de los mensajes que destacaron durante la concentración masiva de agricultores en Valladolid, quienes convocaron la protesta a raíz del malestar por los recortes en la futura Política Agrícola Común (PAC) y el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, tal como informó Europa Press. La manifestación consistió en la movilización de medio millar de tractores —según la Subdelegación del Gobierno— que recorrieron las principales calles del centro de la capital, a modo de denuncia pública y en busca de respuestas políticas tanto a nivel regional como nacional y europeo.

Según consignó Europa Press, la protesta coincidió con la convocatoria del llamado "súper jueves" por parte de las principales organizaciones agrarias de Castilla y León, que decidieron actuar en conjunto para denunciar una situación que consideran insostenible para el campo. Los manifestantes partieron desde el aparcamiento del Estadio José Zorrilla alrededor de las 11:00 horas, una hora más tarde de lo previsto, en una columna de tractores provenientes de diferentes puntos de la provincia. Una vez en las inmediaciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, los líderes del movimiento manifestaron su descontento, reclamando la falta de apoyo institucional ante lo que consideran políticas perjudiciales para su sector.

El presidente de Unaspi, Miguel Ángel Olivera, declaró ante los medios que "unidos somos más fuertes, juntos somos más y si luchamos podemos perder, pero si no lo hacemos estamos perdidos". Olivera denunció la falta de conciencia política sobre el impacto de acuerdos internacionales como el de Mercosur, al calificarlo de "lamentable, catastrófico sobre todo para Castilla y León". Recalcó la necesidad de mantener la presión y la movilización social para defender el sector primario y salvaguardar la agricultura, la ganadería y la pesca.

La indignación también se dirigió hacia los principales partidos políticos, tal como reportó Europa Press. Una de las consignas más repetidas durante la jornada señaló tanto al Partido Popular (PP) como al Partido Socialista Obrero Español (PSOE): "Nos han vendido". Pancartas y muñecos que representaban a figuras como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Agricultura, Luis Planas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, acompañaron la protesta, así como la imagen de eurodiputados del PP y PSOE, entre ellos Raúl de la Hoz e Iratxe García.

Valentín García, presidente provincial de la Unión de Campesinos (UCCL), explicó que "el problema es serio", refiriéndose tanto a los recortes en la PAC como al tratado con Mercosur. García recordó que el Parlamento Europeo frenó la ratificación del acuerdo y lo remitió al Tribunal de Justicia, pero lamentó que los eurodiputados de los principales partidos españoles votaran en contra de defender las posiciones del sector agrícola nacional. A este respecto, expresó su admiración por el respaldo que recibieron los agricultores franceses en el Parlamento Europeo, donde, aseguró, los representantes de todas las formaciones apostaron por rechazar el acuerdo.

El responsable provincial de Asaja, Juan Ramón Alonso, insistió en la importancia de la "unidad de acción" y alentó a continuar con las movilizaciones, previstas también para el 11 de febrero en Madrid. Alonso criticó el respaldo de los 39 eurodiputados del PP al acuerdo con Mercosur, un asunto que el sector interpreta como una traición a los intereses agrícolas españoles.

El presidente de COAG en Valladolid, David Garrido, profundizó en los motivos del rechazo al acuerdo internacional, puntualizando que el sector primario no se opone al libre comercio, pero sí exige condiciones de igualdad en las normativas. Garrido argumentó que la competencia con países que tienen estándares laborales, sanitarios y medioambientales distintos resulta inviable, ya que "no podemos competir con esos mercados cuando tenemos una normativa en bienestar animal totalmente diferente, una normativa fitosanitaria totalmente diferente, una en materia laboral donde los derechos de los trabajadores allí no tienen nada que ver con los derechos que tienen aquí. Tampoco en normativa de emisiones". El dirigente destacó los desafíos que afronta el sector en cuestiones como la producción de cereal y la sucesión generacional, advirtiendo que la actual situación pone en riesgo la continuidad de la actividad agrícola.

Durante su intervención, Carlos Duque, representante de Unión por el Campo, celebró la respuesta de la comunidad agrícola y ganadera convocada en el centro de Valladolid. Duque señaló de modo explícito a los dirigentes políticos, insistiendo en que "son unos falsos todos. Nos venden en España, en Castilla y León y en Europa". Propuso la producción agrícola local como salida a los actuales problemas del sector: "Vamos a ver si conseguimos dar de comer al mundo razonablemente con nuestros productos, que nuestras materias primas son muy buenas, de la mayor alta calidad, y dejamos de traer producto cancerígeno de fuera".

Tras la parada ante la Consejería de Agricultura, los manifestantes entregaron una carta con sus reivindicaciones tanto en este organismo como en la Subdelegación del Gobierno, según detalló Europa Press. El trayecto previsto de la marcha incluyó varias de las principales arterias del centro de Valladolid, incluyendo la Plaza de Zorrilla, lo que generó importantes retenciones de tráfico durante el paso de la columna.

La jornada de protesta transcurrió bajo condiciones meteorológicas adversas, pero los agricultores y ganaderos persistieron para visibilizar la situación que afecta a sus explotaciones. La movilización, que según la planificación de los organizadores concluiría hacia las 18:00 horas, previó la salida ordenada de los tractores en siete columnas, las mismas que se organizaron para su llegada.

Europa Press resaltó que el sector primario considera fundamental dar continuidad a las movilizaciones para presionar a los responsables políticos a todos los niveles y garantizar un marco regulatorio que no perjudique al campo español frente a la competencia internacional. El llamado a la unidad y a la movilización nacional se mantiene vigente, siendo la manifestación de Madrid el próximo gran hito propuesto por las organizaciones del sector.