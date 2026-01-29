El aeropuerto de Niamey registra fuertes disparos y explosiones

Videos difundidos en plataformas digitales han mostrado a numerosos civiles buscando refugio dentro de la terminal del Aeropuerto Internacional Diori Hamani en Niamey, mientras el estruendo de disparos y proyectiles que vuelan a baja altitud se escucha de fondo. La ausencia de información oficial y el vacío de explicaciones por parte de las autoridades, junto con la falta de reivindicación de algún grupo armado hasta el momento, marcan el escenario de tensión en la capital de Níger. Según reportó LSI Africa, la noche del miércoles al jueves estuvo marcada por continuas detonaciones y ráfagas de disparos en el entorno del principal aeropuerto de la ciudad.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio LSI Africa, testigos presenciales describieron una sucesión de explosiones y disparos procedentes de una zona supervisada de las instalaciones aeroportuarias. La naturaleza y el origen de los hechos permanecen sin clarificación, ya que ni el gobierno nigerino ni miembros de las fuerzas de seguridad han ofrecido declaraciones oficiales hasta ahora. Integrantes de la comunidad local que se encontraban en las cercanías del aeropuerto aseguran haber presenciado estampidas de personas y escenas de pánico en distintas áreas próximas a la terminal.

El medio LSI Africa detalló que el despliegue de proyectiles en el aire fue captado también en múltiples videos que circularon en redes sociales, donde se observa a los civiles refugiándose de los ataques dentro de la infraestructura del aeropuerto. Los materiales audiovisuales publicados evidencian el desconcierto generalizado, mientras los sonidos de detonaciones persistían en el ambiente nocturno de Niamey.

Hasta el momento, ningún grupo insurgente ni organización armada ha asumido responsabilidad por los eventos registrados en las inmediaciones del aeropuerto. Las autoridades nigerinas tampoco han emitido comunicados sobre posibles daños, víctimas o el motivo del incidente, según consignó LSI Africa. El hermetismo ha incrementado la preocupación entre los residentes de la ciudad y ha contribuido al aumento de rumores y especulaciones sobre lo sucedido.

Níger sostiene actualmente una coyuntura delicada en materia de seguridad con múltiples focos de amenaza activa en diversas zonas del país. El oeste enfrenta la actuación de grupos vinculados a Al Qaeda en Malí, entre ellos el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), mientras que el Estado Islámico en el Sahel también realiza operaciones en regiones adyacentes. Además, en el área de Diffa, próxima al lago Chad, Boko Haram y su rama disidente conocida como Estado Islámico en África Occidental (ISWA) mantienen actividades que afectan el día a día de la población local. Hasta hoy, los ataques y actos de violencia relacionados con estos grupos no habían impactado directamente en la capital, donde se considera que la situación de seguridad es relativamente más estable.

LSI Africa remarcó que, debido a la falta de pronunciamiento institucional, persiste una sensación de desconcierto y temor entre los habitantes de Niamey. La circulación de imágenes y testimonios sobre las explosiones y disparos ha intensificado la percepción pública de inseguridad, en un contexto donde la información oficial resulta insuficiente para aclarar los hechos y disipar la preocupación ciudadana.

En el transcurso de la noche y las primeras horas del día, no se ha registrado intervención pública ni de las autoridades aeroportuarias ni de los organismos de seguridad del Estado, precisó el portal LSI Africa. Las operaciones regulares del aeropuerto y el flujo de pasajeros permanecen en la incertidumbre ante la ausencia de datos acerca de la magnitud de los daños o de eventuales consecuencias humanas.

La coyuntura de vulnerabilidad que atraviesa Níger a nivel regional complica el escenario general del país. Según informaciones previas de LSI Africa, la presión ejercida por distintos grupos armados y terroristas en el oeste y sudeste ha requerido el refuerzo de medidas de seguridad, aunque Niamey se encontraba, hasta antes del incidente reportado, fuera de las zonas mayormente afectadas por la violencia.

La propagación de videos y mensajes en redes sociales sobre lo acontecido en el aeropuerto ha contribuido a conformar un ambiente de expectación y alarma, en paralelo a la espera de declaraciones que permitan esclarecer el origen y las implicancias del suceso reportado por LSI Africa. La población permanece atenta ante el desarrollo de los hechos mientras continúa la ausencia de información detallada sobre los responsables y los objetivos detrás de los ataques cerca de la terminal aérea en la capital nigerina.