Dia eleva sus ventas en España un 8,6% en 2025, hasta los 5.565 millones

El crecimiento en la afluencia de compradores y la frecuencia de visitas a las tiendas han sido señalados como factores clave que permitieron a Dia España registrar un aumento del 7,4% en sus ventas comparables a lo largo de 2025, según informó la cadena de supermercados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El incremento en el volumen de ventas, cifrado en un 5,6%, se debe tanto a la expansión de la base de clientes como a la consolidación de estrategias operativas que favorecen las visitas recurrentes. De acuerdo con el reporte de la empresa, este desempeño ha tenido un impacto directo en el crecimiento global de la facturación, situando las ventas brutas bajo enseña en España en 5.565,1 millones de euros tras alcanzar un incremento del 8,6% respecto al año anterior.

En el último trimestre de 2025, Dia España consiguió ventas por 1.474 millones de euros, lo que representa un repunte interanual del 10,1%. Según publicó la propia compañía ante la CNMV, este resultado también contribuyó a que la cuota de mercado de la cadena avanzara en 20 puntos básicos durante el mencionado periodo en comparación con el mismo trimestre de 2024. La apertura de 94 nuevas tiendas a lo largo del año, 36 de ellas durante los últimos tres meses, fortaleció su presencia territorial y aceleró el plan de expansión inicialmente previsto en la hoja de ruta estratégica.

La situación de Dia Argentina presenta un panorama diferente. Desde la filial en ese país, el grupo reportó unas ventas brutas de 1.510,5 millones de euros en 2025, equivalentes a un 18,8% más medido a tipo de cambio constante. No obstante, en términos comparables, las ventas disminuyeron un 10,4% durante el ejercicio completo, mientras que solo en el cuarto trimestre la facturación alcanzó los 348 millones de euros, marcando una caída del 26,6%. De acuerdo con la información remitida a la CNMV, la depreciación del peso argentino, que perdió un 57% de su valor frente al euro, fue la principal causa que contrarrestó la mejora operativa en esa región.

En conjunto, al sumar los resultados de Dia España y Dia Argentina, el Grupo Dia cerró 2025 con ventas de 7.075,5 millones de euros, lo que implica un avance del 11,2% respecto al año anterior, considerando moneda constante. El grupo resaltó que estos resultados superan la evolución del mercado en su segmento, especialmente en el caso español, donde la compañía mantuvo cifras de crecimiento superiores a las de sus principales competidores.

El consejero delegado del Grupo Dia, Martín Tolcachir, afirmó según consignó la empresa en la notificación a la CNMV, que “los excelentes resultados de Dia España en este primer año de ejecución del plan estratégico ‘Creciendo cada día’ ratifican el éxito de nuestro modelo de proximidad y la solidez de nuestra estrategia centrada en el cliente. Estamos acelerando el plan de expansión por delante de la hoja de ruta prevista, lo que nos sitúa en una posición privilegiada para seguir superando el crecimiento del sector en 2026”.

El principal motor de la subida en las ventas brutas de Dia España fue la combinación entre una base de clientes en aumento y una estrategia que incentiva el retorno a las tiendas. La compañía indicó que el volumen de ventas, impulsado por dichas variables, resultó esencial para alcanzar el desempeño económico presentado ante la CNMV.

La expansión geográfica se manifestó con la inauguración de 94 nuevos establecimientos en España durante el año, permitiendo una mayor cobertura y proximidad a distintas áreas del territorio nacional. Según detalló la cadena, el ritmo de aperturas se aceleró durante el cuarto trimestre, con 36 nuevas tiendas, contribuyendo a consolidar su cuota de mercado durante los meses finales de 2025.

En el caso de Argentina, la apreciación del euro frente al peso argentino incidió de forma directa en el balance de la filial, generando una disminución de las cifras reportadas pese a que la actividad operativa local mostró mejoras. El Grupo Dia aclaró que, aún con la mejora en términos reales, la depreciación de la moneda nacional afectó los resultados convertidos a euros, reflejándose en el descenso interanual en el cuarto trimestre.

La compañía subrayó que su desempeño en España permaneció por encima de la tendencia general del mercado durante el año fiscal, destacando la preferencia de los consumidores y el éxito del modelo basado en la proximidad y la eficiencia. El aumento de la cuota de mercado durante los últimos tres meses de 2025 resulta representativo del fortalecimiento de su posición competitiva frente a otras cadenas de supermercados presentes en el país.

En el balance anual, Dia España mostró tanto incrementos en las ventas brutas y en las ventas comparables como un fortalecimiento en la fidelización de sus clientes. Estos resultados se fundamentan, según la compañía, en la ejecución del plan estratégico y en la materialización de iniciativas destinadas a reforzar la presencia de la marca en el día a día de los consumidores.

La CNMV recibió la notificación de estos resultados y la declaración de la estrategia desarrollada, donde el Grupo Dia anticipó que mantendrá la aceleración de su plan de expansión durante el año siguiente, con miras a continuar aumentando su penetración en el mercado español.

El impacto de los resultados obtenidos durante 2025 sitúa a Dia España en una etapa de consolidación, mientras que las operaciones en Argentina permanecen sujetas a la evolución del contexto macroeconómico y cambiario. El grupo proyecta seguir en la senda de crecimiento sobre la base de la experiencia adquirida durante el ejercicio y la aplicación de su modelo de proximidad para responder a las tendencias de consumo observadas, informó la cadena de supermercados ante la CNMV.