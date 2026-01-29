(Crónica) Antony y Abde agarran los octavos para el Betis y Fer López da ventaja al Celta

Casper Tengstedt marcó para el Feyenoord en el minuto 77 tras aprovechar un pase largo durante un instante de dudas del portero Pau López fuera de su área, pero ese tanto resultó insuficiente para evitar que el Real Betis asegurara el pase directo a octavos de final en la Liga Europa. Tal como publicó Europa Press, el equipo verdiblanco venció 2-1 en La Cartuja ante el club neerlandés en la última jornada de la fase de liga y se quedó con la cuarta posición del grupo, asegurando así su presencia en la siguiente ronda sin pasar por la repesca.

Europa Press detalló que el primer tramo del partido reveló la intensidad del Betis, que intentó tomar la delantera mediante un gol temprano de Ez Abde. El tanto, marcado tras una asistencia de Pablo Fornals y una jugada impulsada por Antony dos Santos, fue anulado después de que el VAR advirtiese al árbitro sobre una infracción de Antony en la génesis de la acción. El Betis no se desanimó por esa decisión arbitral, y fue el propio Antony quien posteriormente deshizo el empate con un potente disparo de zurda desde fuera del área, colocando el balón cerca del ángulo en el minuto 17.

Según consignó el medio, el conjunto andaluz vio frustrado otro intento de ampliar la ventaja cuando el árbitro invalidó un gol de Chimy Ávila por una falta cometida en la lucha previa al remate tras el fallo del arquero visitante. A pesar de los contratiempos, Ez Abde logró transformar la superioridad bética en el marcador tras conectar un cabezazo luego de un centro de Antony, lo que estableció el 2-0 parcial. En la recta final de la primera parte, el Feyenoord presionó y generó dos oportunidades claras, encontrando a Pau López firme bajo los tres palos. Cyle Larin consiguió introducir el balón en la portería local después de un rechace, pero la jugada fue invalidada por posición adelantada.

De acuerdo con el relato de Europa Press, la segunda mitad mostró un cuadro visitante más decidido y efectivo tras la entrada de nuevos jugadores en el campo. Larin volvió a destacar ofensivamente con dos oportunidades, una de ellas contenida de nuevo por Pau López, y la otra desviada. El Feyenoord lució superioridad durante algunos tramos, algo que se concretó con el mencionado gol de Tengstedt, quien convirtió una vaselina tras recibir el balón lejos del área. A pesar de las ocasiones generadas tras el descuento, la defensa del Betis resistió y aseguró el resultado final, certificando su clasificación directa y eludir la ronda previa eliminatoria.

El mismo medio informó que mientras el Betis consolidaba su avance, el RC Celta también disputaba un encuentro determinante en la ciudad de Belgrado frente al Estrella Roja. El equipo gallego empató 1-1 en el Stadion Rajko Mitic y garantizó disputar el partido de vuelta del 'playoff' de acceso al 'Top 16' en casa, un objetivo fundamental para su campaña europea. Europa Press precisó que el primer tiempo se caracterizó por la presión inicial del conjunto local, que vio cómo le anulaban dos goles a Marko Arnautovic, el primero por infracción y el segundo por fuera de juego. Tras ese arranque, fue el Celta quien generó las ocasiones más claras, destacando un remate de Borja Iglesias que impactó el poste y las intervenciones disruptivas de Javi Rueda en la defensa rival.

En la segunda mitad el control celeste aumentó, aunque costó traducir esa superioridad en profundidad y peligro real, algo que varió tras el ingreso de Fer López, incorporado en el mercado invernal desde los Wolves. La entrada de López revitalizó el ataque visitante y a falta de tres minutos para el final, el futbolista vigués marcó un gol de alta factura utilizando el exterior del pie. Europa Press reportó que el Celta parecía entonces haber asegurado los tres puntos, pero su ventaja se desvaneció rápidamente cuando Bruno Duarte empató el partido para el Estrella Roja dos minutos después.

El tramo final fue de dominio local, con los serbios empujando para revertir el resultado, pero el Celta logró mantener la igualdad y, con ello, el objetivo de poder disputar el encuentro de desempate europeo en Balaídos contra Lille o PAOK. Las actuaciones individuales, las decisiones arbitrales y la alternancia de dominio durante los partidos definieron el destino de ambos equipos españoles en el cierre de la fase regular, según publicó Europa Press. Tanto el Betis como el Celta ajustaron sus planteamientos en momentos decisivos y se apoyaron en los aportes de jugadores clave, como Antony y Abde en los andaluces y Fer López en los gallegos, para cumplir con sus objetivos continentales en la jornada definitiva.