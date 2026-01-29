Claudio Giráldez: "Es difícil enfrentarse a nosotros, vamos a pelear por más"

La actuación de Fer López, quien regresó de una ausencia y consiguió marcar un gol clave tras ingresar desde el banquillo, fue uno de los aspectos más destacados tras el empate del RC Celta ante el Estrella Roja en la Liga Europa. Según publicó Europa Press, el técnico del equipo gallego, Claudio Giráldez, valoró positivamente el aporte de López y expresó su esperanza de que este tanto sea el primero de muchos para el jugador.

El entrenador, en declaraciones recogidas por Europa Press después del partido, celebró tanto la clasificación del equipo como la manera en que sus jugadores afrontaron las dificultades del encuentro. Giráldez subrayó que el enfrentamiento fue especialmente complicado, ya que las condiciones en el terreno dificultaron mantener el equilibrio y ejecutar un juego veloz. Añadió que la mayoría de las jugadas parecieron favorecer al rival, lo que obligó al Celta a defender en situaciones adversas durante varios momentos del partido.

De acuerdo con Europa Press, el técnico resaltó la evolución del equipo a lo largo del encuentro y destacó la actuación en la segunda mitad, donde consideró que dispusieron de oportunidades para haberse adelantado antes en el marcador. Sin embargo, explicó que el equipo no pudo mantener esa ventaja, lo cual achacó a factores de mala fortuna, aunque elogió la personalidad mostrada por sus jugadores durante todo el encuentro.

El empate deja al RC Celta esperando al ganador del enfrentamiento entre PAOK y Lille, a quienes Giráldez definió como viejos conocidos. Según consignó Europa Press, el técnico recalcó que el equipo deberá comenzar el ‘playoff’ fuera de casa, lo que presenta una exigencia adicional. El propio Giráldez enfatizó la importancia de aprovechar el logro de la clasificación y la buena imagen proyectada en el partido contra el Estrella Roja, reafirmando el compromiso del club de pelear por avanzar una ronda más en la competición europea.

El medio Europa Press recogió también las palabras de Giráldez sobre el desempeño colectivo, al destacar el carácter “completo” de la primera fase realizada por el RC Celta en esta Liga Europa. El entrenador recordó que el equipo afrontó partidos complejos ante cinco rivales con experiencia en la Champions League, muchos de ellos en estadios de alta dificultad para los visitantes. Consideró que, salvo ciertas derrotas específicas, sus dirigidos respondieron de manera satisfactoria e insistió en la solidez del grupo, al sostener que enfrentarse al RC Celta supone un reto para cualquier rival.

En relación al calendario, Giráldez comunicó que la plantilla se centrará ahora en la competición liguera, dejando de lado momentáneamente el compromiso europeo. El entrenador recalcó la importancia de disfrutar el momento, tanto por el resultado deportivo como por la imagen de solidez y competitividad transmitida. También mencionó la intención de disfrutar del éxito obtenido y mantenerse ambiciosos de cara al siguiente reto europeo, asegurando la disposición del equipo para luchar en la próxima eliminatoria.

Sobre el rendimiento individual, según recopiló Europa Press, la actuación de Fer López fue motivo de satisfacción para todo el cuerpo técnico. Giráldez consideró que, pese a que el jugador aún debe recuperar ritmo competitivo tras su parón, su aportación resultó decisiva y el gol anotado ejemplifica su capacidad de contribuir en momentos importantes.

El entrenador finalizó sus declaraciones reiterando la determinación del grupo, la dificultad que representa enfrentarse al RC Celta y la convicción con la que el equipo gallego encarará su próximo reto continental, sea frente al PAOK o el Lille. Europa Press indicó que Giráldez hizo énfasis en el deseo de todo el plantel de luchar con intensidad por superar una ronda más en el torneo continental.