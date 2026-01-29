Chenoa confiesa su sencilla rutina para mantenerse en plena forma a sus 50 años

Durante su participación en el programa que conduce David Broncano, Chenoa explicó cómo aprovecha la simplicidad y la perseverancia en su entrenamiento físico diario, una disciplina que ha elegido mantener desde la comodidad de su hogar. Tal como publicó el medio fuente, la intérprete compartió detalles sobre cómo estructura su rutina de ejercicio, eligiendo una modalidad accesible, económica y compatible con la vida cotidiana, lo que le permite sostener a los 50 años un estado físico saludable.

Según detalló el medio, la presencia de Chenoa en el programa se produjo en el contexto de la promoción de la segunda temporada de “The Floor”, el concurso familiar que presenta en la televisión pública los miércoles. La cantante acudió a la entrevista acompañada de Cloe, su mascota adoptada a principios de 2025, y aprovechó la ocasión para hablar de sus hábitos de bienestar. Explicó que, lejos de depender de instalaciones deportivas o rutinas intensivas, prefiere hacer deporte en casa: “Cuatro veces por semana hago deporte. Me quito la mesa del salón, pongo YouTube y tengo unas pesas”. De acuerdo con lo consignado, subrayó que esta serie de ejercicios no supera los veinte minutos por sesión, priorizando la constancia sobre la intensidad.

Chenoa insistió, según informó el medio, en que esta práctica resulta suficiente para mantener la figura y el bienestar emocional. Criticó los prejuicios que minimizan los efectos del ejercicio realizado en casa al declarar: “Menos es nada. Estoy hasta las narices de que, sobre las personas que hacen un poquito de deporte en su casa, venga el listo de turno y diga con eso no te va a bastar”. Con esta frase, defendió la eficacia de su método y negó la necesidad de someterse a rutinas más exhaustivas. Añadió que el ejercicio se ha convertido en una parte habitual de su vida: “Yo siempre he hecho deporte. A mí me desestresa, me da endorfinas y me quedo más tranquila”.

Además, Chenoa respondió durante la entrevista a una pregunta recurrente en el formato de Broncano sobre su vida personal, particularmente acerca de sus relaciones íntimas recientes. Según recogió el medio, la artista declaró sin rodeos: “Cero”, refiriéndose al número de relaciones sexuales en el último mes. Explicó que actualmente vive una etapa de concentración profesional y de “ahorrar energía para trabajar y hacer las cosas bien”, comparándose, en tono distendido, con la cantante Rosalía por su mención de un celibato.

El medio fuente recordó también que la cantante se encuentra soltera tras su separación de Miguel Sánchez Encinas, ocurrida en noviembre de 2023. Por el momento, según sus propias palabras, la artista centra sus esfuerzos en el trabajo y no contempla nuevas relaciones sentimentales. Su intervención en el programa de David Broncano ha llamado la atención, no solo por la promoción de sus proyectos televisivos, sino también por la perspectiva que ofrece sobre la relación entre el ejercicio físico, el autocuidado y la salud emocional a los 50 años.

La visita de Chenoa al programa sucedió después de la aparición del también mediático Javier Ambrossi, quien ofreció su primera entrevista tras su separación de Javier Calvo. Esta secuencia de invitados ha generado interés entre los seguidores del espacio, que valoran la franqueza y el enfoque personal que los artistas aportan a sus intervenciones.

Durante la conversación, la cantante dejó en claro que su método de vida saludable se basa en la regularidad, la autogestión y el bienestar mental, marcando distancia respecto a los estereotipos sobre las exigencias extremas en la cultura del fitness. El medio destaca que Chenoa revalorizó el ejercicio sencillo y adaptado a las posibilidades de cada persona, una postura que ha defendido públicamente, insistiendo en que la clave reside en la constancia y la adaptación a las necesidades individuales.

Su testimonio, según la cobertura obtenida por el mismo medio, refleja una visión pragmática y sostenible sobre la salud y la actividad física, acompañada de una apertura sobre su vida personal que suele generar interés mediático. La aparición de su perrita Cloe en el plató también aportó un elemento cercano y familiar al desarrollo del programa, reforzando la imagen de Chenoa como una figura relacionada con valores de vida cotidiana y realista.