Xenia, Sofía Gabanna y Le Parody protagonizan en el IVAM el ciclo de música en directo 'Posar la veu'

La artista española-argentina Sofía Gabanna, reconocida por la variedad de sonidos folclóricos en su propuesta musical y por su rap de letras profundas sobre temas como el amor, el tiempo y la muerte, figura en el programa trimestral del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) de conciertos en directo bajo el ciclo ‘Posar la Veu’. Según información difundida por el propio IVAM, Gabanna presentará su repertorio el sábado 21 de febrero de 2026, acompañada por otros nombres del panorama artístico experimental como la castellonense Xenia y el proyecto musical Le Parody.

El IVAM retomará este ciclo mensual en 2026, ofreciendo combinaciones de música electrónica, rap y experimentación sonora en un formato escénico que fomenta la interdisciplinariedad y apoya la innovación artística. El medio detalló que la programación abre el sábado 31 de enero, a las 19:00 horas, con la actuación de Xenia, compositora, productora e intérprete asentada en Valencia y originaria de la Vall d’Uixó. Xenia irrumpió en la escena en 2020 con sus primeras canciones bajo este nombre y una propuesta de electrónica con matices de ‘dark pop’. Su primer disco, publicado en 2022, mostró un desarrollo hacia un estilo más acelerado y unas raíces marcadas en la cultura ‘underground’, caracterizándose por atmósferas envolventes. El álbum más reciente de la artista, titulado ‘Cuando las sombras se alargan’, incluye música electrónica fusionada con géneros como reggaetón, urbano, pop y drum n bass, generando un trabajo de diversidad estilística a partir del uso de distintos lenguajes musicales.

El ciclo continuará en marzo con la participación de Le Parody, proyecto de Sole Parody, cantante y compositora española que utiliza una selección específica de instrumentos portátiles: un ukelele, un sampler, pedales y múltiples cables. El medio IVAM consigna que el último concierto de este trimestre tendrá lugar el 28 de marzo y presentará a una artista que fusiona pop oscuro, elementos de folclore inventado y música electrónica, logrando un sonido que resulta familiar, aunque difícil de clasificar. Sole Parody emplea técnicas de mezcla en directo a partir de distintos ‘loops’ generados con el sampler y los pedales, componiendo y recomponiendo las capas de sus canciones en cada actuación.

Tal como informó el IVAM, este ciclo forma parte de una apuesta del museo por abrir espacio a nuevas disciplinas artísticas que exploran lo multisensorial y buscan nuevas formas de narración desde la música, la tecnología y la escena contemporánea. Las responsables institucionales destacan el énfasis en las colaboraciones con otras entidades y redes dentro del contexto local, así como la elección del ‘hall’ del museo como espacio central del evento. Todos los conciertos son de acceso libre hasta completar el aforo disponible.

Las actividades agrupadas bajo ‘Posar la veu’ ponen sobre la mesa propuestas artísticas de diferentes trayectorias, promoviendo el contacto entre público y músicos que operan en los márgenes de la música convencional. El IVAM detalló que la selección de artistas refleja una programación que abarca desde la experimentación electrónica y urbana hasta la reelaboración del folclore, constituyendo un escaparate para nuevas formas de expresión e interacción con el público. Cada una de las fechas del ciclo propone experiencias sonoras diversas, en las que confluyen elementos autóctonos, innovación tecnológica y referencias contemporáneas de la música popular.

Sofía Gabanna, según mencionó el IVAM, ha construido una presencia musical asociada al rap y a la exploración de letras reflexivas. Su filiación artística se relaciona con múltiples sonidos folclóricos y una aproximación marcada por la energía y la sensibilidad. Gabanna es hermana de la artista Nathy Peluso. Su trabajo destaca por la incorporación de líricas que abordan cuestiones existenciales y sociales, todo enmarcado en una producción musical que integra influencias diversas.

Por su parte, los conciertos de Xenia manifiestan una progresión desde su etapa inicial hacia un estilo más maduro, acelerado y en conexión con la cultura ‘underground’. La propuesta más reciente de la castellonense se compone de mezclas entre el pop electrónico y tendencias urbanas. Le Parody, en tanto, muestra una metodología de composición basada en la interacción en directo con instrumentos accesibles y tecnología, generando en sus presentaciones una dinámica de constante experimentación.

Según enfatizó el IVAM, estos conciertos ofrecen una plataforma desde la que los y las artistas pueden dar a conocer al público asistente formatos novedosos, trabajando con materiales sonoros y visuales que tienen implicaciones tanto artísticas como sociales. La gratuidad y el acceso libre hasta completar los cupos son condiciones que forman parte de la política de apertura y democratización del espacio expositivo del museo.

La institución subrayó, además, el objetivo de fortalecer vínculos con agentes y colectivos de la ciudad. “La apuesta del IVAM por nuevas disciplinas artísticas que dialogan y construyen narrativas desde lo multisensorial, al tiempo que pone el acento en las redes de colaboración tejidas con otras instituciones del contexto local”, expusieron representantes del museo, refiriéndose al espíritu del ciclo y a su programación trimestral.